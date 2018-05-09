قيم التداول تهوي إلى 542 ألف ريال في السوق الموازية

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة لتفقد 31 نقطة وتغلق عند 3120 نقطة. وانخفضت قيم التداول 54 في المائة بنحو 640 ألف ريال لتصل إلى 542 ألف ريال، بمعدل 4340 ريالا للصفقة. بينما هبطت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 22 ألف سهم لتصل إلى 22 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.13 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 34 في المائة بنحو 64 صفقة لتصل إلى 125 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين. وتصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 26.95 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 53.66 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 30.38 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 61.19 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 71.03 ريال.