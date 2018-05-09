«تاكيدا» اليابانية تشتري «شاير» الإيرلندية بـ 62 مليار دولار

اتفقت "تاكيدا فارما" على شراء شركة شاير الإيرلندية المدرجة في بورصة لندن مقابل 46 مليار استرليني (62.42 مليار دولار) أمس، بعدما رفعت الشركة اليابانية المبلغ النقدي في عرضها إلى 30.33 مليار دولار لضمان الحصول على توصية بقبوله.

ووبحسب "رويترز"، قالت الشركتان إنه بموجب الصفقة سيحصل المستثمرون في "شاير" على 30.33 مليار دولار نقدا إلى جانب 0.839 سهم جديد في تاكيدا أو1.683 سهم إيداع أمريكي لـ "تاكيدا" مقابل كل سهم.

ويمتلك مساهمو "شاير" نحو نصف المجموعة الجديدة بعد الصفقة التي ستكون الأكبر في القطاع منذ عام 2000 إذا وافق عليها المساهمون.

وبالاستحواذ على "شاير" التي تتخذ من دبلن مقرا لها ، تنتج "تاكيدا" أدوية لأمراض نادرة، وفقا لـ"الألمانية". كما تتمتع "شاير" بتأثير كبير في الولايات المتحدة، ما يمكن أن يفيد "تاكيدا" كشركة أم بعد الاستحواذ. وتتوقع الشركتان إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2019.

وقال رئيس "تاكيدا"، كريستوف ويبر، في بيان: " سوف تعمل محفظة الإنتاج المتكاملة إلى حد كبير والرؤية والعنصر البشري الخبير في شاير على تسريع عملية تقوية تاكيدا".

فيما قالت سوزان كيلسبي رئيسة شركة شاير : "نعتقد بلا ريب أن هذا الاندماج يعترف بإمكانية النمو القوية لمنتجاتنا الرائدة ورؤيتنا المبتكرة".

ومثل كثير من الشركات اليابانية، تتوسع "تاكيدا" في الخارج وسط انكماش السوق المحلية. واشترت "تاكيدا" العام الماضي شركة "أرياد الأمريكية للأدوية في صفقة قيمتها 5.2 مليار دولار.