تجديد الترخيص سنويا شرط لممارسة نشاط النشر الإلكتروني



صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، ونشرت في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ الرابع من أيار (مايو) 2018، على أن تدخل حيز النفاذ بعد شهر من تاريخ نشرها.



أهداف اللائحة

تهدف إلى تحقيق دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء وتسجيل أي شكل من أشكال النشر الإلكتروني وحفظ حقوق الأشخاص في إقامة الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الشكوى ودعم ورعاية الوزارة للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها؛ بــــتقديم تسهيلات تساعدهـــم على القيام بعملهم ودعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام ونشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع.



أشكال النشر الإلكتروني

تشمل الصحافة الإلكترونية ووكالة الأنباء الإلكترونية ودار النشر الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيق الإلكتروني والمنتديات والمدونات والإعلانات الإلكترونية والبث عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى "رسائل ـــ أخبار ـــ إعلانات ـــ صور... إلخ"، والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والأرشيف الإلكتروني وغرف الحوارات وأي شكل جديد من أشكال النشر الإلكتروني ترى الوزارة إضافته، ويخضع نشاط النشر الإلكتروني بجميع أشكاله الحالية، أو المستحدثة، لأحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.



أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها

تشمل الصحافة الإلكترونية ووكالة الأنباء الإلكترونية ودار النشر الإلكتروني والبث عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى "رسائل ــ أخبار ـــ إعلانات ـــ صور... إلخ".



أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها

تتضمن المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي والمدونات والإعلانات الإلكترونية والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والأرشيف الإلكتروني وغرف الحوارات ومواقع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية.



الترخيص

أولا: شروط الترخيص: مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة والاتفاقيات، يشترط إذا تقدم شخص أو أكثر ممن يرغبون في الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة، أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 25 عاما ولا يكون موظفا حكوميا وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله، وفي حالة الشركات تطبق هذه الشروط على ممثليها مع إرفاق عقد التأسيس للشركات.

ثانيا: شروط رئاسة التحرير: تعرف الصحف الإلكترونية عند طلب الترخيص رئيس التحرير المسؤول، ويقدم ثلاثة أسماء للوزارة على أن يكون سعوديا لا يقل عمره عن 30 عاما وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو خبرات إعلامية متعددة لا تقل عن خمس سنوات، وتحدد وكالات الأنباء، ودور النشر الإلكترونية المدير المسؤول عن النشاط عند طلب الترخيص، ولوزير الإعلام حق الاستثناء من هذه الشروط لمسوغات يراها.

ثالثا: الموافقة المبدئية: عند موافقة الوزارة على الطلب يمنح المتقدم موافقة مبدئية لاستكمال إجراءات الترخيص ويراعى فيها إرفاق سجل تجاري للنشاط الإلكتروني ورخصة بلدية وعقد إيجار لموقع النشاط وتحديد عنوانه الوطني "واصل" وجواله وتقديم ما يثبت ملكية النطاق للنشاط الإلكتروني.

رابعا: مدة الترخيص ومهلة التجديد: مدة الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة هي عام واحد، ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط المنصوص عليها نظاما، ويجب على أصحاب التراخيص المبادرة لتجديدها قبل نهايتها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا يحق لهم ممارسة النشاط اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، وتصدر تراخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة من إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة.

شروط التسجيل: يشترط فيمن يرغب تسجيل موقعه الإلكتروني مما ورد في هذه اللائحة أن يكون سعودي الجنسية، أو مقيما في المملكة بطريقة نظامية وأن يكون حاصلا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يقل عمره عن 25 عاما وأن يكون لطالب التسجيل عنوان بريدي الكتروني محدد على اسم النطاق. ktsi

مدة التسجيل ومهلة التجديد: مدة التسجيل لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة هي عام واحد ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة ويتم تسجيل مواقع النشر الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة في إدارة النشر الإلكتروني في الوزارة.

تحديث بيانات الترخيص أو التسجيل

يلتزم صاحب الترخيص، أو من قام بتسجيل موقعه الإلكتروني بتحديث معلوماته لدى الإدارة المعنية في مدة أقصاها شهر في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه أو تحديث بيانات المستضيف، إذا طرأ عليها أي تغيير، أو تغيير رئيس التحرير أو نائبه أو مدير المحتوى.



التنازل عن الترخيص أو التسجيل

يجــــوز للشــــخص الممــنوح له الترخيص، أو التسجيل أن يتنـازل عنه لغيره شريطة تقديم طلب بذلك للوزارة وتعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المعنية مع توافر شروط الترخيص، أو التسجيل، المنصوص عليها في هذا اللائحة في الشخص المتنازل له.



وفاة صاحب الترخيص أو التسجيل

إذا تـــــــــــــوفي صاحب التـــــرخيص، أو التـــــــــــــسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة شريطة أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل، وإذا انتهت هذه المدة فيكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذرا مقنعا تقبله الوزارة، كما يشترط أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.



إلغاء الترخيص أو التسجيل

يتم إلغاء الترخيص، أو التسجيل إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك أو إذا سافر طالب التسجيل من المقيمين سفرا نهائيا خارج البلاد أو إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذرا مقنعا تقبله الوزارة أو إذا صدر قرار نهائي بذلك من اللجنة الناظرة في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.



رقابة النشر الإلكتروني

دون الإخلال بالمسؤولية لما يتم نشره، لا يخضع النشر الإلكتروني بجميع أشكاله للرقابة من قبل الإدارة المعنية.



مسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني

رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسؤولا عن المحتوى المنشور والمدير المسؤول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية يعتبر مسؤولا عن المحتوى المنشور ومع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو المدير المسؤول عن وكالة الأنباء الإلكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه والمشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية وكذا مدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة، كما أن عدم الترخيص أو التسجيل لأي شكل من أشكال النشر الإلكتروني المنصوص عليها في اللائحة لا يعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره. ويعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولا عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.



المسائل المحظور نشرها

إضافة إلى ما ورد في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر لا يجوز نشر كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة ولا يجوز نشر ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتقاطع مع المصلحة الوطنية ولا يجوز نشر كل ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو إثارة النعرات أو البغضاء أو إشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع ولا يجوز نشر إعلانات تتضمن مواد من شأنها تضليل المستهلك.



أحكام عامة

عند قيام صاحب الترخيص أو التسجيل باختيار اسم لموقعه الإلكتروني فعليه ألا يؤدي ذلك إلى الالتباس مع اسم، أو موقع آخر، وعلى صاحب الترخيص أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضح ويحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات، كما أن تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية يكون لأصحابها المزاولين لنشاط النشر الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم "كسمة تجارية" للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة، وتسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من السعوديين والمقيمين بصفة نظامية كما تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية المسجلة خارج النطاق السعودي المملوكة لمواطنين سعوديين والمقيمين بصفة نظامية ويخضع العاملون في أنشطة النشر الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولا يحق تقديم الشكوى ضد مواقع نشاط النشر الإلكتروني المعرفة في هذه اللائحة إلا ممن له صفة ومصلحة مباشرة أو ما يحال من الوزير.

يجب على جميع أصحاب أنشطة النشر الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها ومن لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة ويراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.