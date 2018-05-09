الاستثناء الوارد على عوارض استقلال عضو مجلس الإدارة المستقل

نصت الفقرة "د" من المادة العشرين المعدلة من لائحة حوكمة الشركات على أنه:
لا تعد من قبيل المصلحة النافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، الأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات خلاف ذلك.
صوت القانون
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