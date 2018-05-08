وسائل إعلام أمريكية: ترمب يبلغ ماكرون أن أمريكا ستنسحب من الاتفاق النووي

قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت أن المصدر قال إن الولايات المتحدة تستعد لإعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران، والتي كانت علقتها في إطار الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية إضافية.

