مسؤولون أوروبيون يتوقعون انسحاب ترمب من الاتفاق إيران النووي

قال مسؤولون أوروبيون إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن مسؤولين أمريكيين أشاروا مساء أمس الاثنين إلى أن ترمب سينسحب من الاتفاق لكن لم يتضح بعد شروط الانسحاب وما إذا كان سيجري إعادة فرض العقوبات.
وقال دبلوماسي غربي كبير إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي من الأطراف المشاركة في الاتفاق، تعمل بناء على افتراض خروج الولايات المتحدة منه وذلك بعد اتصال في الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أوروبيين قال فيه الوزير صراحة إن المحادثات الخاصة بإنقاذ الاتفاق لن تمضي قدما.
وقال الدبلوماسي "لقد أوضح أن المسألة قد انتهت".
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان إن ماكرون بحث مع ترمب قضايا تتعلق بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق اليوم قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب ينوي مناقشة قراره بشأن الاتفاق الإيراني في اتصال هاتفي مع ماكرون.
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