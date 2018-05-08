عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب نحو البيع .
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر9 مليار جنيه لينهي تعاملاتها عند مستوى 9ر990 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 512ر1 مليار جنيه .
وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 66ر1 % ليبلغ مستوى 45ر17814 نقطة ، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 35ر0 % ليبلغ مستوى 86ر873 نقطة .
وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي زاد بنحو 41ر0 % ليبلغ مستوى 15ر2270 نقطة .
وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 101 شركة ارتفاعًا ، فيما تراجعت أسعار أسهم 50 شركة، وحافظت 32 شركة على استقرارها .
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملاتها
عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب نحو البيع .
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