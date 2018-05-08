الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 2018

صعد الدولار لأعلى مستوى منذ بداية 2018 أمام عملات منافسة اليوم الثلاثاء مع هبوط اليورو الذي دفع التجار إلى شراء العملة الأمريكية رغم بعض المخاوف من أن تكون وتيرة صعودها أسرع من اللازم.

وارتفع الدولار نحو 4.5 بالمئة أمام سلة من العملات المنافسة في ثلاثة أسابيع مع تبدد التوقعات بأن تحذو بنوك مركزية أخرى حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تطبيع السياسة النقدية.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الثلاثاء، وارتفع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة عملات بنسبة 0.4 بالمئة إلى 93.08 مع استمرار الأسواق في تصفية مراكز مدينة تراهن على انخفاض الدولار تكونت في الأشهر الأخيرة، مما دفع العملة الأمريكية للصعود على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

وحقق الدولار الأمريكي بعضا من أكبر مكاسبه اليوم أمام اليورو والدولار الأسترالي اللذين انخفضا 0.4 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

ورغم صعود الدولار، ظل الين الياباني متماسكا أمام العملة الأمريكية وغيره من العملات الرئيسية بما يشير إلى استمرار حالة الحذر في السوق.