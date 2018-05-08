أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس آذار مما ينبئ بأن المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي قد ختمت الربع الأول من العام على أداء قوي بعد شهرين مخيبين للآمال.
وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد الألمانية فقد قفز ناتج الصناعات التحويلية واحدا بالمئة متجاوزا التوقعات لزيادة 0.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
وتفيد أرقام منفصلة نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي بنمو الصادرات 1.7 بالمئة في مارس آذار وانخفاض الواردات 0.9 بالمئة.
زاد هذا الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 22 مليار يورو من قراءة معدلة بلغت 19.4 مليار يورو في الشهر السابق. وتوقع المحللون فائضا قدره 19.8 مليار يورو.
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