الطيران المدني: 71% نسبة رضا المسافرين خلال أبريل في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر أبريل الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، إذ كشفت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة وشارك فيها أكثر من 600 ألف مسافر، إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في المطارات الدولية الأربعة، وذلك للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر أبريل 71%.

واشترك في هذا الاستطلاع 620 ألف مسافر، وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 72%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 59%، و ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي لتصل إلى 75%. بزيادة تقدر بـ 4% عن شهر مارس الماضي، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 66%.

وكانت الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، ضمت في تقاريرها الاستطلاعية خلال شهر أبريل الماضي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتهدف الإدارة من خلال التقارير الاستطلاعية الشهرية التي تقوم بها إلى تقييم الخدمات المقدمة في المطارات الدولية، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة الخدمات المقدمة في المطارات، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

يذكر أن فرق من الإدارة عامة للجودة وحماية العملاء قامت بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.