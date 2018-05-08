مصر ترفع سقف استثمار شركات التأمين لأموالها إلى 40 %

قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارة الهيئة وافق على رفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40 بالمئة من 30 بالمئة.
والأموال الحرة في شركات التأمين هي الأموال غير المخصصة لسداد الأخطار الناشئة عن التأمين.
وقال النشار في اتصال هاتفي مع رويترز "وافقنا في نهاية أبريل على رفع نسبة استثمار شركات التأمين لأموالها الحرة في الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة إلى 40 بالمئة.
"طلبت وزارة قطاع الأعمال من وزارة الاستثمار زيادة سقف استثمار شركات التأمين لأموالها الحرة. لتفعيل قرار الهيئة يستلزم صدور قرار من وزارة الاستثمار ثم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بالنسبة الجديدة".
وتعمل في مصر نحو 33 شركة تأمين.
وقال النشار "قرار رفع النسبة سيساعد على توفير سيولة أكثر في السوق بجانب تعظيم استثمارات الشركات".
بلغت استثمارات شركات التأمين 85.5 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 بزيادة 41 بالمئة عن 2015-2016.
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