الأسهم الأوروبية مستقرة وسط ترقب لقرار ترمب

فتحت الأسهم ألأوروبية مستقرة إلى حد كبير اليوم الثلاثاء مع تأهب المستثمرين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وهي خطوة قد تعرقل إمدادات النفط العالمية.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.05 بالمئة، وسط فورة من نتائج أعمال الربع الأول وصفقات الاندماج والاستحواذ أدت لتحركات حادة في أسعار بعض الأسهم.

وعلى مستوى الأسهم الأوروبية القيادية ارتفع سهم يونيليفر 1.9 بالمئة مسجلا أفضل أداء بعد أن أعلنت الشركة بدء برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة ستة مليارات يورو.

وفي لندن صعد سهم شاير 2.8 بالمئة بعد أن قالت تاكيدا للأدوية إنها اتفقت على شراء المجموعة مقابل 45.3 مليار استرليني (61.50 مليار دولار) بعد أن رفعت نسبة المبلغ النقدي الذي ستسدده.

ونزل سهم سكاي 1.1 بالمئة بعد أن أبلغت كومكاست الأمريكية المفوضية الأوروببة رسميا بعزمها التقدم بعرض لشراء مجموعة قنوات التلفزيون المدفوع البريطانية.