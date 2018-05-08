الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم الثلاثاء بفعل المخاوف بخصوص قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم ومع تأهب المستثمرين لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
ونزلت الليرة إلى 4.2950 أمام الدولار مسجلة مستوى أضعف من سعر الإغلاق السابق البالغ 4.2646 ولتصل خسائرها هذا العام إلى 11 بالمئة. وزاد عائد السندات التركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 13.97 بالمئة مرتفعة بذلك أكثر من 100 نقطة أساس في الجلسات الأربع الأخيرة.
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