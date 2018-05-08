الذهب مستقر مع بقاء الدولار قرب ذروته في 4 أشهر

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار الدولار قرب أعلى مستوياته للعام 2018 بفعل القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي.

وفي الساعة 0635 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا نحو 0.1 بالمئة عند 1313.20 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أغلق على انخفاض طفيف في الجلسة السابقة.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران دون تغير عند 1314.10 دولار للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر مواصلا تلقي الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات متفائلة للاقتصاد الأمريكي.

وزادت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.48 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة أيضا إلى 909.65 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 ابريل نيسان في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 969 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 ابريل نيسان أمس الاثنين.