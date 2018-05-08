اتساع فائض تجارة الصين مع أمريكا إلى 22.19 مليار دولار

أظهرت بيانات جمركية اليوم الثلاثاء اتساع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة إلى 22.19 مليار دولار في ابريل من 15.43 مليار دولار في مارس آذار.
وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 80.4 مليار دولار للفترة من يناير إلى ابريل.
ويتقاذف أكبر اقتصادين في العالم خلال الأشهر الأخيرة التهديدات بفرض رسوم بعشرات المليارات من الدولارات مما يثير المخاوف من حرب تجارية شاملة بين واشنطن وبكين قد تضر بالنمو العالمي وتهز الأسواق.
وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفا متشددا في محادثات التجارة حيث تطالب بخفض الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 200 مليار دولار وبتقليص كبير للرسوم الجمركية ولدعم التكنولوجيا المتقدمة.
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