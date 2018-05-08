معدّل التضّخم في فنزويلا يزيد عن 13 ألف بالمئة

أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة الاثنين ان معدّل التضخّم في البلاد في نيسان/ابريل 2018 بلغ 13779% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.

وقالت لجنة الشؤون المالية في البرلمان في تقرير ان "معدّل التضخم السنوي في نيسان/أبريل 2018 بالمقارنة مع نيسان/ابريل 2017 بلغ 13779%".

واوضحت اللجنة في تقريرها ان الاسعار ارتفعت خلال نيسان/ابريل 2018 بنسبة 80,1% بينما بلغت نسبة ارتفاعها في الاشهر الاربعة الاولى من العام 897,2%.

وقال النائب رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية "بلدنا هو صاحب اعلى معدل تضخم في العالم على الاطلاق (...) لا بد من اعتماد سياسة جديدة في ما خص الضرائب ومعدلات الصرف لتحقيق الاستقرار النقدي".

وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، اصبحت الاحصائيات الصادرة عن لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلا عن هذه المؤشرات، علما بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة وقد جرّده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلّت محله.

وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حاول التصدي لارتفاع الاسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الادنى للاجور مرة تلو الاخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 كانون الاول/ديسمبر، اليوم الاخير من العام المنصرم.

وتعاني فنزويلا من نقص حاد في السيولة، وينبغي على الفنزويليين الوقوف في طوابير طويلة والانتظار امام الصرافات الالية التي لا تسمح الا بسحب عشرة الاف بوليفار في اليوم اي ما يوازي سعر علبة حلويات صغيرة في اقتصاد يعاني من تضخم هائل.

وتواجه فنزويلا التي تتمتع باكبر احتياطي للنفط في العالم، ازمة اقتصادية حادة مع نقص في الاغذية والادوية والمواد الاولية وقطع الغيار وغيرها.