مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بحادث تصادم قطارين جنوبي ألمانيا

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 14 آخرون أمس جراء تصادم قطار بضائع مع قطار ركاب في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وذكر مسؤول محلي أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) أن الحادث وقع على خط حديدي واحد يربط بين مدينتي انجولشتات واوجوسبورج بالقرب من محطة ايشاخ الساعة 0920 مساءً بالتوقيت المحلي (1920 بتوقيت جرينتش).

وجرى إغلاق الخط الحديدي الذي وقع عليه الحادث، ويسير على هذا الخط فقط القطارات الإقليمية وقطارات البضائع ولا تسير عليه قطارات المسافات الطويلة.