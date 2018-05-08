أوروبا .. تحتاج إلى مزيد من التحفيز للنمو الاقتصادي

يصعب الصمود على الطريق في خضم العاصفة، لكن صناع السياسات الأوروبيين ينبغي أن يفعلوا ذلك إذا كانوا ينشدون النجاح للتكامل الأوروبي. فأزمة الديون السيادية تمثل تحديا خطيرا يتطلب من كل الأطراف جهدا كبيرا ومنسقا حتى نتمكن جميعا من تجاوز هذا المنعطف.

ولن تكون النجاة من العاصفة أمرا ذا بال لو أن منطقة اليورو وجدت نفسها حبيسة شتاء دائم من النمو المنخفض. فقد تكون سرعة التوسع الاقتصادي في ألمانيا قياسية في الوقت الراهن، لكن معدل نموها كان أبطأ من ذلك بكثير منذ وقت غير بعيد، حيث لم يتجاوز 1.5 في المائة سنويا بين عامي 1995 و2007. وفي المقابل، سجلت السويد نموا بمعدل 3 في المائة سنويا، والولايات المتحدة بمعدل 2 في المائة سنويا خلال الفترة نفسها.

ويخشى كثير من الخبراء أن يؤدي غياب الإصلاحات في ألمانيا إلى هبوط النمو بأقل من ذلك في فترة الخمس إلى العشر سنوات المقبلة، وما بعدها، حيث تتباطأ التجارة العالمية من جديد. والموقف أسوأ في البلدان التي تجد نفسها الآن في بؤرة العاصفة.

ويمثل النمو المرتفع ـــ الذي يعتمد على الصادرات القوية والطلب المحلي المرتفع ـــ إحدى الضرورات للحفاظ على استقرار الاتحاد الاقتصادي والنقدي في المنطقة وصلابته.



إصلاحات تعميق الحوكمة الاقتصادية

الطريق نحو نمو أعلى يقود إلى تغيير هيكلي وتكامل اقتصادي أعمق، وكلها أمور سهلة القول، صعبة التنفيذ بطبيعة الحال.

فإصلاح نظام الحوكمة من أجل تعميق التكامل يمكن أن يكون مهمة مضنية. ولكن، نظرا لتكرار مشكلات الديون السيادية، يتعين تحسين الانضباط المالي من منطلق جماعي، وهو ما يتطلب الخطوات التالية:

ــــ تعزيز "معاهدة الاستقرار والنمو".

ـــ إعطاء مؤسسات المالية العامة الوطنية دورا أكبر في صنع القرار.

ـــ استكمال الإطار المستحدث أخيرا للاستقرار المالي الأوروبي.

وستؤدي تقوية الحوكمة الاقتصادية إلى دعم الثقة بمنطقة اليورو، والعمل على تهدئة الأسواق المتقلبة التي تهدد بهروب الاستثمارات وانخفاض النمو.



كيفية رفع النمو

لكن هناك مصدرا للقلق أكبر من ذلك، وهو احتمال ألا تتمكن منطقة اليورو من رفع معدلات النمو. فتحقيق نمو أعلى هو مطلب حيوي، ليس لأن من شأنه المساهمة في تقوية الاتحاد النقدي فقط، بل لأنه ينطوي على إمكانات كبيرة تبشر بمزيد من التحسن أيضا. ويشير العمل البحثي الذي تم في سياق رقابة الصندوق المنتظمة على اقتصادات منطقة اليورو إلى أن الإصلاحات الصحيحة يمكن أن ترفع النمو السنوي بمقدار يراوح بين 0.5 و1.25 نقطة مئوية تبعا لحالة كل بلد في البداية، وهو إنجاز لا يستهان به.

والمفتاح لهذا الإنجاز هو زيادة إنتاجية العمل ورأس المال عن طريق التقدم التكنولوجي، معززا بإلغاء القيود والاستثمار في مهارات القوى العاملة. وغالبا ما يكون النمو أعلى حيثما كان تكامل الأسواق أعمق، ما يعكس بدوره الأثر الإيجابي الذي تتركه المنافسة على الاستثمار والابتكار.



اغتنام اللحظة

كل ما تقدم يفيد أن ارتفاع النمو لا يمكن أن يتحقق ما لم يرتبط بإصلاحات محددة بدقة، منها الجهود الوطنية لزيادة المرونة في أسواق المنتجات والخدمات واستكمال العمل نحو سوق أوروبية موحدة. وتكتسب سهولة انتقال حصص الملكية أهمية خاصة، وذلك لأسباب ليس أقلها ما يتعلق بالقطاع المالي، حيث سبق أن أدت الرغبة في حماية "أبطال الوطن" إلى الحد من عمليات شراء الحصص عبر الحدود. وسيكون الحل هو اغتنام الفرص المتاحة في وقت لا تزال فيه مشاهد الأزمة عالقة في الأذهان.

وقد واجهت أوروبا موجات من الظروف الجوية القاسية في السابق. وكما علق جون ليبسكي، النائب الأول لمدير عام الصندوق أخيرا، أن قصة التكامل الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية هي قصة نجاح رائعة، وذلك لأسباب ليس أقلها أن القادة الذين بنوا الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو مدوا أبصارهم إلى ما بعد أزمات ذلك الزمان.

وإذا أراد صناع سياسات اليوم أن يواصلوا المسيرة بنجاح، فعليهم المضي في إجراء التغييرات الهيكلية اللازمة وتعميق التكامل الاقصادي. وهناك كثير من المبادرات الجارية التي تستحق الترحيب، من التخطيط لإدخال تحسينات في معاهدة الاستقرار والنمو إلى التدابير التي بشر بها اتفاق "يورو بلاس" لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز انضباط المالية العامة. لكن الإصلاحات لا تزال أقل قوة من المطلوب لضمان النجاح، والساسة والجماهير لا يزالون مترددين في تجديد تعهداتهم بدعم المشروع الأوروبي. وهناك خطوات إضافية لازمة لكي تؤتي الإصلاحات ثمارها المرجوة.

فحتى تصبح الأزمة وراء ظهورنا، نحتاج إلى أوروبا أكثر وليس أقل، ونحتاج إليها الآن.