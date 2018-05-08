جمعية «مبصرون» تكرم «البلاد»

كرمت الجمعية الخيرية للعوق البصري "مبصرون" بنك البلاد لدعمه برامجها، وذلك في حفل الجمعية الذي أقيم في مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة برعاية وحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، حيث تسلم درع التكريم منه ثامر الصايغ مدير وحدة المسؤولية المجتمعية في البنك.

وبهذه المناسبة، ثمن عبدالمحسن الملحم مدير عام قطاع التسويق والتواصل والمشرف العام على برامج المسؤولية المجتمعية في البنك بقوله "إن بنك البلاد يعتز برعاية ودعم برامج الجمعية الخيرية للعوق البصري "مبصرون"، حيث تأتي هذه الرعاية امتدادا لبرامج بنك البلاد الموجهة لخدمة المجتمع، وانطلاقا من اهتمام البنك وحرصه المستمر على دعم التكافل المجتمعي والتواصل بين فئات المجتمع".

كما أضاف الملحم بقوله "إن اهتمام البنك بفئة المكفوفين العزيزة على قلوبنا متواصل، حيث أوضح أن البنك له إسهامات عديدة من ضمنها دعم جمعية المكفوفين الخيرية في المدينة المنورة لتقديم أدوات طبية وتعليمية شاملة للمكفوفين تهدف إلى التخفيف من معاناتهم والإسهام في تسهيل مزاولة أعمالهم اليومية لتقديم كافة الدعم والرعاية لهم لما في ذالك من أثر إيجابي فاعل في تحقيق التنمية المستدامة".

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعي بنك البلاد لخدمة المحيط الذي يزاول فيه أعماله تحت مظلة برنامج #البلاد_مبادرة، الذي تندرج تحته مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك التي تتجاوز أكثر من 34 برنامجا ومبادرة لخدمة المجتمع ومن أبرز مخرجاته تطبيق "فاذكروني" للأجهزة الذكية الذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين وخمسمائة ألف مستخدم وتجهيز فرع نموذجي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك إصدار قاموس المصطلحات المصرفية بلغة الإشارة يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وعديد من المبادرات المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام، كما يولي بنك البلاد مجال الحفاظ على البيئة أشد الاهتمام عبر اتباع معايير البناء الصديقة للبيئة في جميع منشآت البنك من مواد العزل والبناء التي تسهم في تقليل استخدام الطاقة، وكذلك استخدام مصادر الطاقة النظيفة، كما يشارك البنك سنويا في برنامج ساعة الأرض العالمي للتوعية بأهمية تقليل الانبعاثات الكربونية وخطرها على كوكب الأرض ومبادرة تنظيف الأعماق البحرية. كما يمكن الاطلاع على عديد من المبادرات المجتمعية الأخرى من خلال زيارة صفحة #البلاد_مبادرة على الموقع الإلكتروني لبنك البلادwww.bankalbilad.com..