«إكسترا» تتربع على عرش العلامات التجارية الأكثر رواجا في السوق السعودية عن قطاع الإلكترونيات

للسنة الثالثة على التوالي وضمن الحفل الذي تتبناه جريدة "الوطن"، تم يوم الأربعاء الموافق 18 نيسان (أبريل) 2018 تكريم العلامات التجارية الأكثر رواجا في السوق السعودية في قاعة "ليلتي بجدة" بحضور الأمير خالد الفيصل ــ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حيث جرى الحفل بحضور نخبة من الأمراء ورجال الأعمال وكبار الاقتصاديين والمحللين في السوق السعودية والمهتمين بالأعمال في المنطقة بشكل عام.

وتم خلال مراسم الحفل تكريم الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) ضمن الـ100 علامة الفائزة عن قطاع الإلكترونيات استكمالا للنجاحات التي حققتها خلال الأعوام السابقة. وبهذه المناسبة صرح محمد جلال الرئيس التنفيذي لـ"إكسترا" بالقول: "يأتي هذا التكريم لـ"إكسترا" ليؤكد محبة عملائها لها الذين هم سبب نجاحاتها المستمرة، كما يؤكد في الوقت ذاته المكانة التي استطاعت "إكسترا" خلال السنوات الماضية أن توجدها لنفسها بين كبريات الشركات المحلية والإقليمية لتضع لنفسها بصمة بين عمالقة التجارة في المملكة". معربا في الوقت ذاته عن سعادته بالتكريم من لدن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، معلقا بالقول: "إنه ليس من المستغرب عليه دعمه الدائم لكل القطاعات في المملكة وللقطاع الخاص على وجه التحديد". كما شكر جلال جريدة "الوطن" على إقامة هذه الفعالية التي تنظمها "الوطن" للسنة الرابعة على التوالي، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاحات. من جهة أخرى، قال جلال: يتزامن هذا التكريم مع إعلان "إكسترا" نتائجها للربع الأول من العام الجاري التي كانت إيجابية بكل المقاييس، حيث تخطت الأرباح الصافية للربع الأول لهذا العام الفترة نفسها من العام الماضي 2017 بنسبة 66.15 في المائة، حيث بلغت 21.6 مليون ريال مقارنة بـ13 مليون ريال العام الماضي، بإجمالي مبيعات 865 مليون ريال، أي بزيادة 7.5 في المائة عن الفترة نفسها للربع الأول من العام المنصرم، مع استمرار "إكسترا" في ريادة السوق عن قطاع الإلكترونيات بحصة سوقية فاقت الـ13.6 في المائة بنهاية عام 2017.