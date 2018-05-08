أمير عسير يشكر رئيس القطاع الجنوبي السابق بـ«السعودية للكهرباء» لجهوده في مجال الطاقة الكهربائية

قدم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير شكره وامتنانه للمهندس ناصر بن سعيد الشريف رئيس القطاع الجنوبي السابق بـ “السعودية للكهرباء" نظير ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في الشركة، الذي أُحيل للتقاعد أخيرا. وتلقى المهندس الشريف خطاب شكر من أمير منطقة عسير عبر فيه عن شكره لما قدمه من خدمة للمنطقة الجنوبية في قطاع الكهرباء والإنجازات التي تحققت في عهده، مثمنا جهوده فيها بالأمانة والإخلاص في العمل المنوط به لخدمة الوطن والمواطنين في سبيل المصلحة العامة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد. من جانبه عبر رئيس القطاع الجنوبي السابق بـ "السعودية للكهرباء" عن سعادته البالغة بما ورد في خطاب أمير منطقة عسير من عبارات الشكر والتقدير، مؤكدا أن دعم الأمير لقطاع الطاقة الكهربائية بالمنطقة كان أحد أهم الأسباب الرئيسة في الإنجازات والمشاريع الكهربائية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وثمن الشريف لفتة أمير منطقة عسير وحرصه الدائم على دعم وتقدير الكفاءات الوطنية، منوها إلى أن تلك المبادرة ليست بالغريبة عنه من تقدير الشخصيات الاعتبارية في المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، وبما يحقق "رؤية المملكة 2030" والنهوض بالخدمة الكهربائية فيها.