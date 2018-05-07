أسهم أوروبا ترتفع بدعم من نستله وسهم اير فرانس يهبط بسبب الاضطرابات

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الاثنين بدعم من نتائج الأرباح القوية والمكاسب التي حققتها أسهم نستلة بعد أن اتفقت شركة الأغذية التي تتخذ من سويسرا مقرا على تحالف مع ستاربكس.

وأسهم تراجع اليورو، الذي جرت العادة على أن يعطي دفعة للشركات التي تبيع منتجات أو خدمات بالدولار، أيضا في ارتفاع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة.

وكانت أسواق لندن مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلة.

وارتفع سهم نستلة 1.6 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أنها ستدفع 7.15 مليار دولار نقدا لشراء حق بيع منتجات سلسلة مقاهي ستاربكس حول العالم خارج محال بيع القهوة التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

وهبط سهم اير فرانس إلى أدنى مستوى في عام بعد أن قال رئيسها التنفيذي جان مارك جاناياك يوم الجمعة إنه سيستقيل من منصبه بعدما رفض الموظفون اتفاقا حول الأجور، مما أدخل الشركة في اضطرابات في ظل موجة اضرابات كلفت الشركة 300 مليون يورو.

وارتفعت أسهم لوفتهانزا الألمانية 0.4 بالمئة.