"المالية" : نمو الإيرادات 15% في الربع الأول.. بلغت 166 مليار ريال

أعلن محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، اليوم ، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ ، إذ كشف تقرير وزارة المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات للربع الأول 166,263 مليون ريال سعودي بنسبة 15 % عن الربع المماثل من العام 2017 .

وسجلت الإيرادات غير النفطية للربع الأول 52,316 مليون ريال سعودي، مرتفعة 63 % عن الربع المماثل من العام 2017 ، حيث اطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي. وشكر الجدعان القطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه أحد ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة.

بينما بلغت الإيرادات النفطية 113,947 مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 2 % عن نفس الفترة من العام 2017 ، وحيث أن توزيعات الأرباح من شركة ارامكو أصبحت ربعية، فإن جزء كبير من ربح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس اثره في تقرير الربع الثاني.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018م 200,592 مليون ريال سعودي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 18 % عن الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن.

في حين بلغ العجز في الربع الأول من العام 2018م 34,329 مليون ريال سعودي بنسبة 18 % تقريباً من العجز السنوي المتوقع.

وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول، قال محمد عبدالله الجدعان وزير المالية: "تعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023م، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الانفاق الحكومي ورفع كفاءته". وأضاف: "أننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".