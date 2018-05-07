2563 ريالا متوسط سعر طن الحديد محليا .. عند أعلى مستوياته في 40 شهرا

سجل متوسط سعر طن الحديد محليا بنهاية مارس من العام الجاري 2018، أعلى مستوياته في 40 شهرا؛ أي من فبراير 2015.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، بلغ متوسط سعر طن الحديد محليا بنهاية مارس من العام الجاري نحو 2563 ريالا للطن الواحد، مسجلا نموا 13.5 في المائة بما يعادل 304 ريالات للطن، مقارنة بمتوسط سعره خلال الشهر نفسه من العام السابق 2017 البالغ حينها 2259 ريالا للطن.

ويعود سبب نمو متوسط سعر طن الحديد محليا إلى النمو في أسعار النفط العالمية، التي تزيد من تكلفة المواد الأولية لصناعة الحديد، مثل تكلفة التنقيب التي يستخرج منها خام الحديد، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في السعودية.