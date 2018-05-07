الدولار يعاود الصعود صوب أعلى مستوى في 2018

عاود الدولار الارتفاع صوب أعلى مستوياته في 2018 اليوم الاثنين مع استمرار رهان المستثمرين على أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز العملة الأمريكية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، 0.2 بالمئة إلى 92.749، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوى له منذ بداية 2018 البالغ 92.9 الذي سجله يوم الجمعة.

صعد الدولار بقوة في الأسبوعين الأخيرين بعدما أقبل المستثمرون على تصفية مراكز مدينة والمراهنة على صعود العملة بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وظهور بوادر على تحسن أداء الاقتصاد مقارنة مع مناطق أخرى.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1927 دولار، ليقترب من أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 1.1910 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وزاد الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3543 دولار، ليقبع بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.3487 دولار. وهبط الاسترليني في الأسبوعين الأخيرين مع تغيير المستثمرين توقعاتهم بخصوص رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك انجلترا المركزي يوم الخميس.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 109.22 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 110.05 ين.