أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم نستله وتقارير أرباح

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بدعم من بعض تقارير الأرباح الجيدة ومكاسب نستله بعد اتفاق شركة الأغذية السويسرية العملاقة على تحالف مع ستاربكس.

غير أن هبوط سهم اير فرانس 12 بالمئة بسبب اضطرابات إدارية وضعف القطاع المالي أثرا سلبا على السوق، ليرتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة فقط، بينما أغلقت الأسواق البريطانية بمناسبة عطلة عامة مما قلص النشاط.

وصعد سهم نستله 0.6 بالمئة بعد أنباء بأنها ستدفع 7.15 مليار دولار في إطار تحالف عالمي تحصل فيه مجموعة الأغذية على حقوق تسويق منتجات ستاربكس في العالم خارج متاجر شركة القهوة الأمريكية.

ونزل سهم اير فرانس 12 بالمئة بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة جان مارك جانيلاك يوم الجمعة إنه سيستقيل بعدما رفض الموظفون اتفاقا بشأن الأجور مما تسبب في قلاقل بشركة الطيران وسط موجة من الإضرابات في علامتها الفرنسية كلفت الشركة 300 مليون يورو.

وفي مطلع الأسبوع، حثت الحكومة الفرنسية مديري اير فرانس ونقابات عامليها على حل الأزمة.

وصعد سهم أمبو الدنمركية لأجهزة الرعاية الصحية وشركة النفط المستقلة آكر بي.بي التي تركز على النرويج بنسبة 8.3 بالمئة و4.9 بالمئة على الترتيب عقب صدور تقارير إيجابية بشأن الأرباح.