حتى لا تعود النازية .. دروس فايمار الـ 10

منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية سنة 1949 يتذكر الألمان بقلق انهيار جمهورية فايمار في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي وصعود النازية، لكن مع تزايد الضغوطات على عديد من ديمقراطيات العالم وتصاعد السلطوية فإن دروس تلك الحقبة يجب أن تتم الاستفادة منها في أماكن أخرى كذلك.

ينطلق تقرير هارولد جيمس أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في جامعة برينستون من حقيقة أن الصدمات الاقتصادية - على سبيل المثال دوامة التضخم والركود وأزمات المصارف – هي تحديات لكل الحكومات في كل مكان وزمان، فانعدام الأمان الاقتصادي والمصاعب تقنع الناس بإن أي نظام يجب أن يكون أفضل من النظام الحالي، وهذا درس واضح ليس من سنوات فايمار فحسب، بل أيضا من أبحاث كثيرة عن المنطق الاقتصادي للديمقراطية.

إن الدرس الثاني المهم هو أنه تحت ظل ظروف اقتصادية قاسية فإن التمثيل النسبي يمكن أن يجعل الأمر أكثر سوءا فعندما يكون المشهد السياسي في بلد ما مجزأ ومشتتا فإن من المرجح أن التمثيل النسبي سيؤدي إلى غالبية انتخابية غير متجانسة تضم في العادة أحزابا من أقصى اليسار وأقصى اليمين تريد رفض "النظام" لكنها لا تتفق على أي شيء آخر يذكر.

إن الدرسين أعلاه معا يشكلان الحكمة التقليدية بين المختصين في العلوم السياسية فيما يتعلق بتجربة فايمار، ففي كثير من الأحيان عندما يتم النظر إلى كل درس بمعزل عن الآخر فإن ذلك يؤدي إلى إحساس خطير بالثقة الزائدة عن الحد. إن الطرح الأول يعطي الناس شعورا زائفا بالأمان بحيث يعتقدون أن أزمة اقتصادية خانقة فقط يمكن أن تهدد النظام السياسي، والطرح الثاني يقود الناس إلى الافتراض الخاطئ بأن الأنظمة التي لا تعتمد على التمثيل النسبي هي في الأصل أنظمة أكثر قوة.

وحتى نكافح الثقة الزائدة عن الحد فإن من المفيد أن ننظر إلى الدروس الثمانية الأخرى من حقبة فايمار. أولا، الاستفتاءات خطيرة خاصة عندما يتم استخدامها بشكل نادر ولا يتمتع الناخبون بكثير من الخبرة تجاهها، ففي جمهورية فايمار، اختفى الاشتراكيون القوميون فعليا بحلول سنة 1929 لكن في ذلك العام تمكن الحزب من إعادة ترسيخ نفسه من خلال المشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء الذي كان موضع منافسة شرسة وكان يتعلق بإصلاحات ما بعد الحرب العالمية الأولى.

ثانيا، إن حل البرلمانات بشكل سابق لأوانه عندما لا يتطلب القانون ذلك ينطوي على أقل تقدير على مخاطر، فحتى التصويت الذي يوجد الأساس لانتخابات جديدة يمكن تفسيره على أنه اعتراف بأن الديمقراطية قد فشلت، وفي يوليو 1932، فاز النازيون بأكبر حصة من الأصوات "37 في المائة" في انتخابات حرة وإن كانت غير ضرورية من الناحية القانونية. لقد تم إجراء الانتخابات السابقة قبل ذلك التاريخ بأقل من عامين وكان من المفترض عدم إجراء انتخابات أخرى حتى سنة 1934.

ثالثا، إن الدساتير لا تحمي النظام بالضرورة، فدستور فايمار الذي تمت صياغته من قبل أفضل المختصين من حيث النظرة الثاقبة والأخلاقية. بما في ذلك ماكس فيبير, قد وصل تقريبا إلى درجة الكمال، لكن عندما تحصل أمور غير متوقعة – سواء كانت حالات دراماتيكية تتعلق بالسياسة الخارجية أو اضطرابات داخلية - فإنه يتم تفسيرها على أنها حالات طارئة تتطلب إطارا قانونيا إضافيا، ما يعني أن أوجه الحماية الدستورية قد تتآكل بسرعة علما بأن أعداء الديمقراطية يمكنهم إثارة مثل تلك الأحداث. والدرس الرابع المماثل هو أن جماعات الضغط التجارية يمكن أن تلعب دورا مؤذيا خلف الكواليس من أجل تقويض أي اتفاق بين القوى البرلمانية.

خامسا، إن الثقافة السياسية التي يعمل بموجبها القادة على شيطنة خصومهم تؤدي إلى تآكل الديمقراطية، وفي جمهورية فايمار بدأ هذا النمط قبل أن يصبح النازيون قوة معتبرة، ففي سنة 1922 تم اغتيال وزير الخارجية والتر راسنيو بعد أن تعرض لحملة مكثفة من الكراهية التي تشوبها معاداة السامية من اليمين القومي وبعد ذلك بوقت قصير خاطب المستشار جوزيف فيرث وهو كاثوليكي من يسار الوسط أحزاب الجناح اليميني في البرلمان وقال "الديمقراطية – نعم لكن ليس مثل هذا النوع من الديمقراطية التي تضرب على الطاولة وتقول: نحن الآن في السلطة"، وختم تحذيره بالإعلان أن "العدو هو على اليمين" وهو تصريح لم يؤد إلا إلى إشعال نيران القبلية بشكل أكبر.

سادسا، يمكن أن تكون عائلة الرئيس خطرة، ففي فايمار تم انتخاب المارشال الطاعن في السن بول فون هندبي رئيسا سنة 1925 وأعيد انتخابه سنة 1932 لكن بحلول بداية الثلاثينات وبعد عدة سكتات دماغية بسيطة، أصبح يعاني الخرف وبدأ ابنه الضعيف وغير الكفء أوسكار التحكم فيمن يصل إلى والده، والنتيجة أنه قد قام بالتوقيع في نهاية المطاف على كل الاتفاقيات التي تم تقديمها له.

سابعا، إن المجموعة المتمردة لا تحتاج إلى أن تتمتع بأغلبية إجمالية للتحكم في المشهد السياسي وحتى في ظل نظام تمثيل نسبي. إن أكبر حصة من الأصوات تمكن النازيون من الحصول عليها كانت 37 في المائة في يوليو 1932 وفي انتخابات أخرى أجريت في نوفمبر من العام نفسه انخفضت نسبة دعمهم إلى 33 في المائة، وللأسف ذلك الانخفاض أدى إلى أن الأحزاب الأخرى قللت من شأن النازيين واعتبرتهم شريكا ممكنا في الائتلاف.

ثامنا، يمكن للزعماء البقاء في السلطة عن طريق رشوة الشعوب غير الراضية لبعض الوقت، لكن ليس طيلة الوقت، ففي حقبة فايمار وفرت الدولة الألمانية وبسخاء السكن البلدي والخدمات الحكومية المحلية والدعم الزراعي والصناعي إضافة إلى أعداد كبيرة من الموظفين الحكوميين، لكنها قامت بتمويل تلك النفقات عن طريق الديون.

في واقع الأمر كانت جمهورية فايمار تعطي انطباعا في البداية بأنها اقتصاد معجزة، وفقط في مرحلة لاحقة تأزم المشهد السياسي الألماني عندما سعت الحكومة إلى الحصول على دعم خارجي، ولقد وجدت البلدان الأخرى أن من الصعوبة تصديق تحذيرات الحكومة بأنه من دون مساعدة سريعة فإنه سيترتب على ذلك كارثة سياسية علما بأن الموضوع الأكثر صعوبة بالنسبة إلى تلك البلدان هو إقناع ناخبيها بتقديم المساعدات المالية لإنقاذ ألمانيا.

إن من المفترض في كثير من الأحيان أن البلدان التي فيها أنظمة انتخابية تعتمد على الأغلبية مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة هي أكثر صلابة ومرونة من البلدان التي توجد فيها أنظمة تمثيل نسبي، ففي واقع الأمر فإن الديمقراطيات في أمريكا وبريطانيا هي أقدم مع ثقافات راسخة من الكياسة السياسية.

في واقع الأمر فإن تلك الأنظمة كذلك يمكن أن يصيبها الوهن والضعف مع مرور الوقت، فعلى سبيل المثال فإن مدى اعتماد اقتصاد بلد ما على المدخرات الأجنبية "نقود أناس آخرين" يمكن أن يكون غير ذي صلة سياسيا خلال فترات طويلة، لكن مع وجود نسب عجز متوقعة في الحساب الجاري لهذا العام تصل إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية و 3% في المملكة المتحدة فإن ساعة الحساب قد تأتي خاصة عندما تؤدي الانعزالية القومية بين الناخبين الأمريكيين والبريطانيين إلى حصول حالة من عدم الرضا بين الدائنين الأجانب لهما.