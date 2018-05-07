«دبي أوتودروم» ومبادرة الطاقة الشمسية الخضراء

تعد حلبة دبي أوتودروم، أول منشأة متكاملة لرياضة سباق السيارات تتمتع بمرفق متعدد الأغراض والترفيه في دولة الإمارات العربية. وتقع حلبة دبي أوتودروم في موتور سيتي المملوكة لشركة الاتحاد العقارية. وتتميز الحلبة بتوافر مضمار بطول 5.39 كيلو متر وستة أشكال مختلفة، وكذلك مدرسة سباق، ومسارب داخلية وخارجية لسيارات "الكارتينج". إضافة إلى توافر منطقة استضافة ومرافق ترفيه مخصصة لكبار الشخصيات تعد مثالية لمناسبات الشركات، سواء المؤتمرات أو الندوات أو المعارض.

وقد شيدت الحلبة وفقا لأفضل المعايير العالمية، وتقدم للشركات خدمات ضيافة فئة خمس نجوم بما يضمن نزهة فريدة من نوعها ولا تنسى.

وتقع حلبة دبي أوتودروم على بعد 25 دقيقة من وسط دبي، وتعد بيئة آمنة ومحكومة للسيارات، ويمكنها أن تستوعب الحشود الكبيرة، وأن تعمل كوجهة اجتماعية محلية أو كموقع سياحي للزوار من الخارج، سواء بسواء.

وتتجه حلبة دبي أوتودروم في موتور سيتي نحو الاستدامة وتحقيق التحول الأخضر. حيث تزين جناح شركة الاتحاد العقارية في الدورة الـ 16 لمعرض سيتي سكيب العالمي في دبي بخلفية لتوقيع اتفاقية بين شركة سراج باور وحلبة دبي أوتودروم لبدء العمل على مبادرة شمسية جديدة في مسار سباق السيارات في موتور سيتي.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حلبة رياضة السيارات الشعبية إلى منشأة مستدامة الطاقة، عبر تركيب ألواح شمسية متطورة على الأسطح الفسيحة لحلبة دبي أوتودروم. وحال تركيبها، سيسهم المشروع الذي تبلغ قدرته ثلاثة ميجاواط في توفير الاحتياجات السنوية للحلبة من الطاقة الكهربائية. وقد ترأس أحمد خوري، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية، حفل التوقيع بين لوران لونجي مدير شركة سراج باور، وفيصل السهلاوي مدير عام دبي أوتودروم.

وعلق "لونجي" على الاتفاقية قائلا: "إن الشراكة بين "دبي أوتودروم" و"سراج باور" تمثل خطوة جديدة كبيرة لتشغيل هذه الأعمال بطريقة أكثر استدامة. وإلى جانب خفض تكاليف الكهرباء، فإن تركيب الألواح الشمسية على الأسطح يساعد أيضا الحلبة على تحسين ملفها البيئي في صناعة ينظر إليها أحيانا على أنها أقل صداقة للبيئة. وسيوضح هذا المشروع الفريد فوائد التحول إلى الطاقة الخضراء، وسيعطينا منصة رائعة لنقل الرسالة إلى جمهور أوسع".

من جانبه، قال "السهلاوي"، المتحمس لجعل "دبي أوتودروم" حلبة رائدة في المنطقة: "يؤرخ التعاون مع شركة سراج باور لمرحلة جديدة في مسيرة "دبي أوتودروم" ستتيح لنا إدارة أعمالنا بطريقة أكثر استدامة وكفاءة على صعيد التكلفة".

ومنذ الانتهاء من تشييدها عام 2004، أصبحت حلبة دبي أوتودروم أول منشأة متكاملة لرياضة سباق السيارات تتمتع بمرفق متعدد الأغراض والترفيه في دولة الإمارات العربية. وهي تقع في موتور سيتي المملوكة لشركة الاتحاد العقارية. وتتميز الحلبة بتوافر مضمار بطول 5.39 كيلومتر ومعتمد من قبل الاتحاد الدولي للسيارات ويضم ستة أشكال مختلفة، وكذلك مدرسة سباق، ومسار بداخلية وخارجية لسيارات الكارتينج، وسوق التجزئة جراند ستاند، ومجمع أعمال رياضة السيارات، ومنطقة ضيافة خضراء تطل على الحلبة.

وتعتبر "سراج باور" مشروعا مشتركا بين "كوريس إنفايرونمنت" ذراع الاستثمارات البيئية التابعة لشركة مشاريع الساحل الأخضر ــ وهي شركة عائلية تأسست عام 1977 ــ وشركة أكو إينرجي الفرنسية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة. وتعنى "سراج باور" ــ التي تتخذ من دبي مقرا لها ــ بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة بشبكات الكهرباء عبر نظام صافي القياس، وهي توفر حلولا شاملة وجاهزة لأنظمة الطاقة الشمسية المركبة على الأسطح في دولة الإمارات، بما في ذلك التمويل. وبينما يزاول الشركاء أعمالهم في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وضمن مناطق جغرافية عديدة، فإن "سراج باور" أطلقت عملياتها في دبي خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2016، ونجحت في الحصول على عقود عديد من المشاريع الضخمة لمصلحة شركات مرموقة في المنطقة.

وسيتم تركيب منشأة الطاقة الشمسية الجديدة في "دبي أوتودروم" عبر تجهيز الأسطح الفسيحة هناك بالألواح الشمسية المتطورة. وحال تركيبها، سيسهم المشروع الذي تبلغ قدرته ثلاثة ميجاواط في توفير الاحتياجات السنوية للحلبة من الطاقة الكهربائية.