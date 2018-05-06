زيادة الإيرادات الضريبية في ألمانيا بحلول 2022 بمقدار 60 مليار يورو

ذكر تقرير صحفي في ألمانيا أنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات الضريبية المزمع تحصيلها بحلول 2022، بمقدار 60 مليار يورو، قياسا إلى آخر تقدير في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وكتبت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن هذا ما يبدو من خلال البيانات المقدمة للتقييم الضريبي الجديد الذي سيبدأ غدا الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن من الممكن أن تحصل كل من الحكومة الاتحادية والولايات على 26 مليار يورو إضافية، لكل منهما، كما ستحصل البلديات على ما يتراوح بين تسعة إلى عشرة مليارات يورو، ولفتت الصحيفة إلى أن السبب في هذه الزيادة هو الوضع الاقتصادي الجيد.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية اليوم أنها لا تشارك في التكهنات بشأن النتائج التي يمكن أن تتوصل إليها مجموعة العمل المسؤولة عن التقديرات الضريبية والتي ستعقد اجتماعها في مدينة ماينتس بعد غد الثلاثاء.

وأضافت أن الحكومة الألمانية، لا تزال تأخذ بتخطيط الموازنة والتخطيط المالي الذي يستند إلى تقدير تم تحديثه في كانون ثان/يناير الماضي، للإيرادات الضريبية، وهو يزيد عن التقدير المعلن في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وتابعت الوزارة أن المقارنة بين توقعات تشرين ثان/نوفمبر الماضي والأرقام الجديدة المنتظرة، ستؤدي إلى "إجابة خاطئة على سؤال ما إذا كان من المحتمل أن تتضمن الموازنة موارد إضافية".

ومن المنتظر أن يتم إعلان التقديرات الضريبية الجديدة يوم الأربعاء المقبل.

