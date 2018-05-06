البورصة المصرية تخسر 7.4 مليار جنيه خلال تعاملاتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب .

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر7 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 5ر984 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 6ر909 مليون جنيه .

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 24ر1 في المئة ليبلغ مستوى 87ر17610 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنحو 02ر0 في المئة ليبلغ مستوى 48ر878 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" تراجعًا بنحو 52ر0 في المئة ليبلغ مستوى 14ر2281 نقطة .

