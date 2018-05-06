 "مدن": زيادة عدد المصانع الجديدة بالمدينة الصناعية الثالثة في جدة بأكثر من 10%

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن ارتفاعٍ ملحوظ تجاوز الـ (10%)، في عدد المصانع الجديدة بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة التابعة لها، بنهاية العام المنصرم 2017، مقارنةً مع عددها بنهاية العام السابق 2016. وأوضح بندر الطعيمي؛ مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ "مدن" أن عدد العقود بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة بلغ (522) عقداً، مفيداً أن سبب ازدياد هذا العدد بالمدينة التي تم إنشائها عام 2012 م على مساحة (80) مليون م2، طُور منها حتى الآن (24) مليون م2، الاقبال الكبير الذي شهدته من قِبل المستثمرين والصناعيين، لما تتمتع به من منظومة خدمات ومرافق متكاملة، وبيئة مميزة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن حداثة تصميمها، ومثالية موقعها الاستراتيجي بالقرب من مدينتَي جدة ومكة، وقربها من المدينة الصناعية الأولى، والمدينة الصناعية الثانية التي ترتبط بها عبر طريق رابط. وأفاد الطعيمي أن النمو في عدد المصانع بالمدن الصناعية التابعة لـ "مدن" عموماً، وبالمدينة الصناعية الثالثة بجدة خصوصاً، ارتكز على الخطط الاستراتيجية التي تبنتها "مدن"، بهدف التعاون وإشراك القطاع الخاص في جميع أعمالها، بلوغاً لأعلى المعايير العالمية في مستوى الخدمات المقدمة منها لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة2030 . وشهدت المدينة الصناعية الثالثة بجدة، خلال العام المنصرم 2017، استكمال إنشاء (32) مصنع جاهز، (12) منها بمساحة (900) م2، إضافةً لإنشاء (20) مصنع جاهز آخر بمساحة (450) م2، كما تم البدء في تطوير الجزأين الأول والثاني من امتداد المدينة الصناعية، واستكمال تطوير المرحلة الأولى من الجزء الأول منها، وإكمال ما يزيد عن (67%) من مشروع تقاطعات الطريق الرابط للمدينة..