ساركو تعلن تاريخ وطريقة صرف الأرباح لعام 2017

اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) لمساهميها عن توزيع الأرباح لعام 2017م عن طريق بنك الرياض ابتداءً من يوم الثلاثاء 22 شعبان 1439هـ الموافق 8 مايو 2018م بإجمالي مبلغ 7,500,000 ريال بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون ( الاجتماع الثاني ) التي انعقدت بتاريخ 1439/08/08هـ الموافق 2018/04/24م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم التوزيع بالإيداع مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية وترجو إدارة الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لدى البنوك لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال ببنك الرياض على رقم 8001222444 أو 920001816 أو على هاتف الشركة رقم 6517016 -012 تحويله 25. كما تود الشركة من مساهميها الكرام حملة الشهادات سرعة إيداعها في محافظهم الاستثمارية أو مراجعة مسئول شئون المساهمين بالشركة .