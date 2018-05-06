صافولا تشتري نسبة 51% من مجموعة شركات الكبير بقيمة 565,5 مليون ريـال

أعلنت مجموعة صافولا (صافولا أو المشتري) عن إبرام اتفاقية شراء أسهم ملزمة (الاتفاقية) بتاريخ 6/05/2018م لشراء نسبة 51% من أسهم مجموعة شركات الكبير (الكبير أو البائع) مقابل مبلغ قدره 565,5 مليون ريال سعودي، علماً بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية الأسهم هي ستة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. الكبير هي مجموعة شركات تعمل في نشاط الأغذية المجمدة ولها انتشار في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان. علماً بأن صافولا قد قامت بتعيين شركة فارلي آند متشل (Farrelly & Mitchell) كمستشار مالي للصفقة، وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) كمستشار العناية المهنية المالية والضريبية ومكتب لينك لاترز (LinkLaters) كمستشار قانوني. قام البائع بتعيين شركة ألبن كابيتال(Alpen Capital) كمستشار مالي. هذا وستقوم صافولا خلال مدة الاتفاقية باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الاعتيادية المتعلقة بالصفقة. وضمن أهم شروط الاتفاقية: - الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم مجموعة الكبير بقيمة 565.5 مليون ريال سعودي نقداً. - يحق للمشتري تعيين الجهاز التنفيذي وأحقية تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة. - يقدم البائع ضمانات وتعهدات وافصاحات للمشتري حسب الاتفاق. يتوقع استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية الحصص لدى الجهات النظامية خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. علماً بأن نشاط مجموعة الكبير بدأ في عام 1978م وتطور عبر الوقت، حيث يشمل مجال صناعة الأغذية المجمدة وتسوق منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع امتلاكها لمصانع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتملك حصة سوقية رئيسة في أغلب الأنشطة والشرائح التي تعمل فيها. وفي تصريح للمهندس أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، في هذا الصدد أوضح قائلاً: إننا نتطلع للفرص الناتجة عن هذه الصفقة وإضافة علامة تجارية مثل الكبير إلى مجموعة العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة لدى مجموعة صافولا في قطاعي الأغذية والتجزئة. مضيفاً: أن الاستحواذ على مجموعة الكبير يمثل أحد الركائز الأساسية في محفظة استثماراتنا الاستراتيجية التي تغطي قطاعي الأغذية والتجزئة في جميع أنحاء المنطقة. هذا وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وعن طريق التسهيلات البنكية. إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج أعمال صافولا خلال النصف الثاني من العام 2018م وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة. الجدير بالذكر إن إتمام هذه الصفقة وإضافة علامة تجارية مثل (الكبير) إلى محفظة صافولا التي تشتمل على مجموعة من العلامات التجارية الاستهلاكية في قطاعي الأغذية والتجزئة، يتماشى مع استراتيجية صافولا لتوسيع محفظتها الاستثمارية بدخول فئات ومنتجات جديدة ذات قيمة مضافة ضمن قطاع الأغذية.