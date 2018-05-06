الأرصاد : تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية بدءاً من يوم غد ، بنشاط في الرياح السطحية الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار ، وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى على مناطق مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، وتبوك ، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ، كذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية ، وحائل ، والقصيم ، وحفر الباطن والاجزاء الغربية لمنطقة الرياض . ويستمر تأثير الأتربة المثارة يوم الثلاثاء ليصل متوسط سرعة الرياح الى أكثر من 60 كيلو متراً في الساعة خاصة خلال النهار ، وتؤدي الى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق . كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية ، والجوف ، والحدود الشمالية ، وحائل ، بينما تكون متوسطة في مجملها على منطقة القصيم ، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، ومن ثم يمتد تأثيرها إلى منطقتي الرياض ، والشرقية يومي الأربعاء والخميس . وأورد التقرير أن تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة تبدأ من يوم الأربعاء تتحول معها الرياح الى شمالية نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة ، ومن ثم وسط وشرق المملكة وقد تتسبب في تكوّن عاصفة رملية تنعدم معها الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية والشرقية ، والقصيم والرياض . ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية ، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والانذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي .