الوطنية الكويتية لرصد الزلازل: رصد زلزال بقوة 3.0 شرق كبد وجنوب الجهراء

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم، أنها رصدت زلزالاً بقوة 0ر3 درجة على مقياس ريختر، شرق منطقة كبد وجنوب منطقة الجهراء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلاً عن بيان صحفي صادر عن المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 50ر01 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وبعمق 7ر3 كيلومتر بباطن الأرض.

وأضاف البيان، أن الزلزال الذي رصدته الشبكة شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.