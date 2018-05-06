أوساط اقتصادية تناشد الحكومة الألمانية زيادة الاستثمارات

ناشدت أوساط اقتصادية ألمانية الائتلاف الحاكم في ألمانيا زيادة الاستثمارات بشكل واضح خلال هذا العام.

وقال يواخيم لانج المدير العام لاتحاد الصناعات الألمانية "بي دي أي" اليوم الأحد إن الاقتصاد الذي يتمتع بحالة جيدة حاليا لن يستمر على هذا النحو بشكل تلقائي، وقال: "يتعين على ألمانيا دعم النمو والابتكار، بدلا من التركيز على عملية إعادة التوزيع السياسية الاجتماعية".

يشار إلى أنه سيتم عرض نتائج التقييم الضريبي الجديد يوم الأربعاء القادم. ومن المتوقع زيادة الإيرادات مقارنة بالخريف.

وقال لانج إنه يتعين على الحكومة الاستفادة من الإيرادات القياسية المتوقعة للميزانيات العامة بشكل أقوى لصالح الاستثمارات، مشددا على ضرورة الحد من العبء الضريبي للشركات.