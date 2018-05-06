الصندوق الصناعي يوقع اتفاقية مع جامعة ستانفورد في المجالين المالي والإداري

وقع الصندوق الصناعي ومركز التدريب بجامعة ستانفورد اتفاقية لتطوير وتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي الصندوق بهدف تعزيز قدرات الموظفين في الجانبين المالي والإداري عبر الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات في ميدان التمويل وإبرز المستجدات في قطاع الصناعة.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها مدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم المعجل مع وكيل الجامعة للتدريس والتعليم ،استمرارا لنهج الصندوق الصناعي بالإستثمار في تطوير قدرات موظفيه ودوره الفاعل في نقل المعرفة وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية.

يذكر أن الصندوق الصناعي وقع بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة مؤخرا مذكرة تفاهم مع جي بي مورغان لبحث التعاون في مجال التمويل الصناعي داخل المملكة إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية للكوادر السعودية.