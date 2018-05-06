اليونيسكو تعقد اجتماعها الأول مع الجهات السعودية الداعمة للمنظمة

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو ) اجتماعها الأول للمراجعة السنوية مع الجهات السعودية الداعمة للمنظمة. ورأس وفد المملكة في الاجتماع المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ) الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي . وأكد مدير مكتب التخطيط لمنظمة اليونيسكو جان إيف لـوسو أهمية المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات السعودية في مجالات الثقافة، معربًا عن اعتزاز المنظمة بهذه الشراكة. وجرى خلال الاجتماع مراجعة خطط الأنشطة المستقبلية مع الجهات السعودية التي تقيم شراكات بينيه بينها وبين المنظمة. حضر الاجتماع من جانب المنظمة رؤساء أقسام الإدارات في منظمة اليونيسكو ومن جانب المملكة ممثلي الجهات الداعمة لليونسكو .