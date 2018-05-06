«وحدة المحتوى المحلي»: عالجنا 100 عائق من بين 124 رفعها القطاع الخاص

كشف فهد بن محمد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، أنه تمت معالجة أكثر من 100 عائق من بين أكثر من 124 عائقًا رفعها ممثلو القطاع الخاص للوحدة خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار جهود الوحدة ودورها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل إزالة جميع المعوقات وتذليلها لتحسين بيئة الأعمال، واستمرارية التواصل مع القطاع الخاص.

ونوه السكيت، خلال لقاء نظمته غرفة الأحساء الخميس الماضي، في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق في مقر الغرفة الرئيس، بحضور عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء المجلس، ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين في الأحساء، ورؤساء اللجان القطاعية في الغرفة، وعبدالله النشوان أمين عام الغرفة، بأن "رؤية المملكة 2030" تحمل بشائر خير كثيرة، وأن نتائجها الآن ملموسة على القطاعات الاقتصادية كافة، مؤكدا أنها خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد وليس خطة لتجاوز مرحلة معينة. وأوضح السكيت أن وجود هذه الخطة سينتج بالضرورة بعض القرارات التي قد تكون "صعبة ومؤلمة" للقطاع الخاص، إلا أنها في واقع الأمر تحمل كثيرا من الخير للاقتصاد الوطني للإقدام بقوة وكفاءة نحو المستقبل، مفيدا بأن التشاركية بين القطاعين العام والخاص التي دخلت مرحلة جديدة ومهمة، ستسهم في تحول المملكة لتصبح من بين الدول المتقدمة في الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

ولفت إلى قيام الوحدة كذلك بوضع استراتيجية شاملة لزيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي، يشمل ذلك المشتريات الحكومية وبعض الشركات الكبرى في القطاع الخاص، حيث إن زيادة المحتوى المحلي ستسهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، وتعزيز الإنفاق المحلي، مبينًا أن العمل سيتصاعد خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، مؤكدًا تنامي التوافق والانسجام بشكل كبير بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أفاد رئيس الغرفة، بأن اللقاء يأتي في إطار بحث آفاق التعاون وتعزيز فرص تشاركية العمل بين القطاعين العام والخاص التي دخلت مرحلة جديدة ومهمة في بلادنا الغالية، بقيام وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، توافقًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020، وتزامنًا مع تحضيراتنا لتنظيم الدورة الخامسة من منتدى الأحساء للاستثمار بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي "أرامكو" السعودية في أكتوبر المقبل بإذن الله.

فيما أكد المهندس خالد الصالح عضو مجلس إدارة الغرفة أن الدور الذي تقوم به الوحدة لزيادة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص، يشجع ويحفز لتقديم الدعم للمشروعات التنموية في الأحساء لتحفيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الأثر في إجمالي الناتج المحلي.

بدوره أوضح عبدالله النشوان أمين عام الغرفة، أن الأحساء تعد من أكبر المحافظات السعودية مساحة، بجغرافيتها وتاريخها وآثارها وتراثها وأرضها ومواردها وعيونها ونخيلها، ما يدعو رئيس الوحدة إلى دراسة ملفين يحظيان بأهمية كبيرة للأحساء هما مشروع المدينة الصناعية الثانية في الأحساء ومشروع تطوير العقير السياحي بوصفها مشروعات وطنية عملاقة ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر للأحساء والوطن وكذلك تدخل ضمن أُطر تحفيز القطاع الخاص المحلي والوطني.

وتم خلال اللقاء، عرض فيلم عن موارد وإمكانات وفرص الاستثمار في الأحساء، أعقبه طرح مداخلات عدة وحوار ونقاش مستفيض بين رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص والحضور حول مختلف القضايا والعوائق التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال، إضافة إلى دعوة له للمشاركة في رئاسة إحدى الجلسات العلمية لمنتدى الأحساء للاستثمار في دورته المقبلة قبل نهاية العام الجاري.