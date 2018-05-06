مليار ريال قيمة صادرات السعودية من منتجات الاستزراع السمكي في 2017

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حجم صادرات مشروعات الاستزراع السمكي من الأسماك والروبيان التي تنتجها، حيث تجاوزت الصادرات 37 ألف طن، وتقدر قيمتها بنحو مليار ريال . وأوضح المهندس أحمد بن صالح العيادة وكيل الوزارة للزراعة، أن قارة آسيا تصدرت استيراد منتجات الاستزراع السمكي من المملكة بنحو 35 ألف طن تلاها دول أوروبا ثم الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات يجسد أحد مخرجات برنامج التحول الوطني 2020 من خلال استراتيجية الوزارة الهادفة لرفع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020. وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإدارة العامة للثروة السمكية نجحت في رفع معدل الإنتاج الكلي لمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة 131 في المائة ليصل إلى 55 ألف طن لعام 2017، مقارنة بعام 2014 الذي قارب فيه الإنتاج 24 ألف طن.
وأفاد التقرير السنوي لقطاع الثروة السمكية بالمملكة لعام 2017، أن صادرات المملكة في عام 2017 من منتجات الأحياء المائية المستزرعة بلغت 30 ألف طن من 40 دولة حول العالم من ضمنها "الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، اليابان، وسنغافورة".
وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للمستثمرين في قطاع الاستزراع المائي عشرة تراخيص لعام 2017، وذلك بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 15 ألف طن سنوياً.
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