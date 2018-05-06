بكين وواشنطن تفشلان في حل خلافاتهما التجارية قبل تطبيق الرسوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس "إن بكين "تستفيد كثيرا" من المكاسب التجارية التي تحققها إزاء واشنطن"، وذلك بعد عودة وفد اقتصادي أمريكي رفيع من محادثات في بكين.

وبحسب "الفرنسية"، فشل يومان من المفاوضات التي أجراها الوفد الأمريكي مع المسؤولين الصينيين في بكين في حل الخلافات التجارية بين الجانبين قبل أقل من ثلاثة أسابيع على دخول رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ.

وكتب ترمب في تغريدة "وفدنا الرفيع في طريق عودته من الصين، حيث عقد اجتماعات طويلة مع مسؤولين صينيين وممثلين لقطاع الأعمال.. وسنلتقي مجددا لتحديد النتائج، لكن الوضع صعب بالنسبة إلى الصين التي باتت تستفيد كثيرا من مكاسبها التجارية".

واتهم ترمب الصين بممارسات "غير نزيهة" أدت إلى عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي مع بكين، كما ندد بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية.

وتواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتبارا من 22 أيار (مايو) وتطال نحو 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وتلوح بكين بالرد من خلال فرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من منتجات أمريكية مثل الصويا والسيارات ولحوم الأبقار وغيرها.

وأقر الجانبان بوجود خلافات كبيرة حول بعض المسائل وأن عليهما مواصلة العمل لتحقيق تقدم، وخلال المحادثات تبادل الجانبان الآراء حول زيادة الصادرات إلى الصين وتبادل الخدمات والاستثمار الثنائي وحماية حقوق الملكية الفكرية وحل مسائل الرسوم الجمركية، واتفقا في بعض النواحي من دون إعطاء تفاصيل وقررا إنشاء "آلية عمل" لمواصلة المحادثات.

وتعهدت بكين بإجراء إصلاحات على عدة مستويات في الأشهر الأخيرة بما في ذلك رفع القيود على ملكية الأجانب لشركات تصنيع السيارات والسماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص كبيرة في شركات مالية.

إلا أن لائحة المطالب التي تقدمت بها واشنطن أظهرت أن هذه الإجراءات لا تزال أقل بكثير من التوقعات الأمريكية، واعتبر البيت الأبيض أن المحادثات "صريحة" من دون الإشارة إلى أنها ستستكمل.

واقترحت الصين أن تنظر الولايات المتحدة في التماس "زد.تي.إي" بشأن العقوبات المفروضة على الشركة في نيسان (أبريل) وأن تعدل الحظر المفروض على الشركات الأمريكية بخصوص بيع المكونات والبرمجيات إلى الشركة الصينية.

ومنعت واشنطن الشهر الماضي جميع الشركات الأمريكية من بيع تكنولوجيا إلى شركة "زد.تي.إي" لأنها تقوم بشحن معدات بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية وإيران.

وأبلغت الصين الجانب الأمريكي أنها ستدرس بجدية المعلومات المقدمة من الشركات الأمريكية في تحقيق مكافحة الإغراق الذي تجريه بكين بخصوص واردات السورجم القادمة من الولايات المتحدة.

وطالبت الولايات المتحدة السلطات الصينية بخفض الرسوم الجمركية والعجز التجاري الأمريكي مع بكين، وإلغاء الدعم الحكومي للصناعات الاستراتيجية.

كما طالب الوفد التجاري الأمريكي بقيادة ستيفن منوشن وزير الخزانة الذي توجه في زيارة إلى الصين على مدار يومين، بتخفيض العجز التجاري المشترك بين الدولتين بمقدار 200 مليار دولار بحلول 2020.

وفي 2017 بلغ عجز الولايات المتحدة في التجارة والخدمات مع الصين 337 مليار دولار، وبذلك فإن مطالب واشنطن بشأن تخفيض العجز جاءت مضاعفة عما أعلنه البيت الأبيض في وقت سابق.

وعلى مستوى المطالب الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية، دعت واشنطن بكين لخفضها إلى مستويات عند أو أقل من التي تطبقها الولايات المتحدة على نفس السلع التي تستوردها الصين.

أما فيما يتعلق بإلغاء الدعم، فطالب الوفد الأمريكي بإنهاء جميع الإعانات المرتبطة بالحملة المعروفة بـ "صنع في الصين 2025"، وهي خطة تستهدف لتحسين القيادة الصينية في الصناعات المتطورة بما فيها "الروبوتات" والسيارات الكهربائية.

كما طالبت اللجنة بكين إلغاء القيود الاستثمارية التي تؤثر في الشركات الأجنبية العاملة في الصين، وقبل بدء المحادثات أعلن مسؤول صيني أنها يجب أن تعقد بشكل يضمن فوائد متساوية ومتبادلة، مشيراً إلى أن بكين لن ترضخ لأيّ تهديدات تجارية من جانب واشنطن.