«تسونامي» يجتاح الخطوط الفرنسية مع احتدام «سماء» المنافسة

تُدخل استقالة جان مارك جاناياك رئيس مجلس إدارة شركة طيران "إير فرانس" المجموعة في مرحلة من عدم الاستقرار في سماء أوروبية تحتدم فيها المنافسة، حيث يمكن أن يؤدي أي ضعف إلى خسارة حصص من السوق.

ويقول مارك روشيه المختص في النقل الجوي ومدير شركتي الخطوط الكاريبية و"فرنش بي"، "إنه تسونامي يجتاح "إير فرانس"، إنها كارثة أن تصل هذه الشركة إلى هذه الطريق المسدودة".

وبحسب "الفرنسية"، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أنه سيقدم استقالته بعد أن رفض 55 في المائة من الموظفين الاتفاق الذي اقترحته الإدارة، الأمر الذي عزز موقف النقابات.

وتولى جاناياك منصبه في 2016 ووضع نصب عينيه مكافحة المنافسة الضارية للشركات، ويتعين على الخطوط الفرنسية مواجهة مجموعتين أوروبيتين عملاقتين هما الألمانية "لوفتهانزا" ومجموعة الخطوط الدولية "آي.ايه.جي" التي تسير شركتي إيبيريا وفيولنج الإسبانيتين، والبريطانية "بريتش إيرويز" والإيرلندية "أيير لينجوس".

ويعلق آلان باتيستي رئيس الفيدرالية الوطنية للطيران التجاري التي تمثل أكثر من 95 في المائة من أسطول وأنشطة النقل الجوي الفرنسية بقوله إن "العملاق هنا في حالة ضعف، والآخرون سيحثون الخطى، هذا واضح".

ومنذ نحو عشر سنوات، استحوذت شركات خارج المجموعة على 90 في المائة من النمو المسجل في عدد الركاب في حين تتراجع حصة الشركات الفرنسية بمعدل نقطة سنوياً منذ 20 سنة، وفق الفيدرالية.

وإذا كان تاريخ الخطوط الفرنسية حافلاً بالأزمات والإضرابات، فإن الوضع اليوم مختلف، ويعتقد باتيستي أن "المنافسة أكثر ضراوة بكثير، ومجموعة الخطوط الفرنسية لم تعد تتحكم في سوقها مثلما كانت تفعل قبل عشر سنوات. هناك منافسون أقوى وأكثر رشاقة وبما أن فرنسا هي ثاني سوق أوروبية، فهي بالطبع سوق مرغوب فيها".

أما المراقبون، فيرون أن على المجموعة الفرنسية أن تتبنى خطة تطوير جديدة للتغلب على مواطن ضعفها، وسجلت المجموعة خسارة تشغيلية بلغت 178 مليون يورو في الربع الأول من السنة، وهذا سيجعلها - وفق مختص طلب عدم ذكر اسمه - "في وضع حرج جداً ما إن تسجل أسعار الوقود ارتفاعاً أو يسجل عدد الركاب انخفاضاً.. وحان الوقت لوضع خطة تشغيل جديدة من شقين، شق لزيادة التشغيل، وشق لتحسين الأداء".

ويشكل سعر وقود الطيران عبئاً ثقيلاً على الشركات إذ تمثل تكلفته ما بين 15 و35 في المائة من العائد الكلي للرحلة، ويرى روشيه أن الخطر يكمن في "التدهور التدريجي"، مشيرا إلى شركة اليطاليا التي وضعت تحت الحراسة القضائية في أيار (مايو) 2017 بعد رفض موظفيها خطة لإعادة الهيكلة.

ويضيف أن "المسألة تتعلق في المستقبل الوشيك "ليس فقط بإيجاد بديل لرجل، إنما بوضع رؤية جديدة" وبمسألة "تخلي الدولة" عن حصتها البالغة 14.3 في المائة لكي يصبح "كل شخص أمام وضع لا يتضمن نوعاً من الحماية أو الحصانة العليا ويتسنى له المشاركة في المستقبل".

ودعت الحكومة الجميع إلى "التحلي بروح من المسؤولية"، في بيان مشترك لوزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة النقل إليزابيت بورن اللذين لفتا إلى أن المجموعة "تتمتع بمزايا قوية وأمامها كذلك عديد من التحديات".

وأوضح فيليب إيفان رئيس النقابة الرئيسية لطياري الخطوط الفرنسية من جانبه أن النقابة المضربة لم تطالب برحيل جاناياك، و"نعتقد أن عليه إعادة النظر في المسألة، والعمل على التهدئة، وأخذ مبادرة تجاه الموظفين تمكنهم من العودة جميعهم إلى العمل".

وألغت الشركة 25 في المائة من رحلاتها المقررة الجمعة على خلفية الإضراب الجزئي للعاملين فيها، بعد إلغاء نحو 15 في المائة من رحلات الخميس. وتطالب النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات منذ شباط (فبراير) بزيادة الأجور بنسبة 5.1 في المائة خلال 2018 "+3.8 في المائة في أبريل و+1.3 في المائة في أكتوبر" للتعويض عن ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور بين عامي 2012 و2017.