بطالة السود الأمريكيين تخفي فروقات كبيرة مع البيض

يظهر التقرير الأمريكي للعمالة عن شهر نيسأن (أبريل) أن معدل البطالة بين السود انخفض إلى أدنى مستوى، لكنه لا يزال ضعف معدل البطالة بين البيض. إذ انخفض معدل البطالة بين الأمريكيين من أصل إفريقي إلى 6.6 في المائة وهي نسبة لم تعرف منذ بداية التسجيل في سنة 1972 لكنه يبقى قريباً من ضعف النسبة المسجلة بين البيض وتبلغ 3.6 في المائة.

ووفقا لـ "الفرنسية"، تحدث الرئيس دونالد ترمب مراراً عن انخفاض نسبة البطالة بين الأمريكيين السود ناسباً الفضل في ذلك إلى سياساته الاقتصادية التي تشجع على زيادة التوظيف.

لكن معدل البطالة بين السود انخفض في الواقع بصورة مستمرة منذ الأزمة المالية بعد أن بلغ مستوى قياسياً من 17 في المائة في آذار (مارس) 2010 مقابل 9 في المائة لدى البيض.

ومع ذلك، تواجه الأقليات عقبات تنعكس في النسبة الضعيفة للسود الأمريكيين في المشاركة في سوق العمل، علما بأن الشركات تواجه صعوبات في استحداث وظائف في حين لا تحبذ إدارة ترمب الهجرة.

ولكي يعد الشخص مشاركا في سوق العمل، عليه أن يكون موظفاً أو أن يبحث عن وظيفة، وفي نيسان (أبريل)، انخفض معدل البطالة العام تحت عتبة 4 في المائة للمرة الأولى منذ 17 عاماً مسجلاً 3.9 في المائة، لكن هذا التراجع من 0.2 نقطة على شهر يُعزى جزئياً إلى انخفاض عدد الأشخاص في سوق العمل. وتعد نسبة مشاركة السود في سوق العمل أضعف مما هي لدى سائر المجموعات اللاتينية لكن ليس بكثير، فهي تحت نسبة 62 في المائة بقليل مقابل نحو 63 في المائة للبيض والآسيويين، أما الأمريكيون من أصل أمريكي لاتيني فتبلغ نسب مشاركتهم في سوق العمل 66.4 في المائة. وتبدو الفروقات كبيرة لدى الفئة العمرية 25-54 عاماً إذ يتخلف الرجال السود بعشر نقاط عن الرجال في سائر المجموعات اللاتنية.

وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب السود تلك المسجلة في عديد من الدول النامية، وفق نيكول سميث، المحللة الاقتصادية في مركز التعليم والقوى العاملة في جامعة جورج تاون، التي تشير إلى أن الأرقام "لا تتغير، وليست ذات طبيعة دورية ولا تتأثر بالدورة الاقتصادية".

وحظيت المسألة باهتمام اقتصاديي البنك المركزي الأمريكي ومن بينهم توماز كاجنير الاقتصادي المختص بالعمل في "الاحتياطي الفيدرالي" الذي كتب مقالة أقر فيها بأن الفروقات التي يعانيها السود لا يمكن تفسيرها فقط بعناصر "قابلة للرصد" مثل العمر والتعليم. وكتب كاجنير أن "نسب المشاركة المنخفضة بصورة واضحة لدى الرجال السود لا يمكن إلى حد كبير شرحها عبر عناصر يمكن رصدها.. وهي سجلت تحسناً طفيفاً على امتداد السنوات الأربعين الماضية.. وحتى في عز الانتعاش الاقتصادي لا تزال الفروقات كبيرة".

وترى سميث أن فرص التعليم هي بلا شك عامل أساسي لشرح الاختلافات، لكنها تعكس كذلك تمييزاً متجذراً في ذهنية بلد شهد صراعاً طويلاً مع العنصرية، مضيفة أن "هناك ترابطاً قوياً بين كل هذه المتغيرات: غياب فرص التعليم يتأثر كثيراً بالعرق، والوضع الاقتصادي الاجتماعي وحتى المكان الذي يعيشون فيه.. وهناك كذلك عنصر من التمييز".

ويلعب عامل آخر دوراً هو نسبة المعتقلين وهي مرتفعة كثيراً بين السود وهذا يعوقهم عن العثور على وظيفة دائمة، وهناك قلة من أصحاب العمل الراغبين في توظيف شخص لديه سوابق.

وفي سنة 2016، شكل السود 12 في المائة من البالغين الأمريكيين لكن 33 في المائة من نزلاء السجون، وفق مركز بيو البحثي، أما البيض فيشكلون 64 في المائة ممن هم في سن العمل لكن 30 في المائة من المعتقلين، ويمثل ذوو الأصل الأمريكي اللاتيني 16 في المائة من السكان و23 في المائة من المعتقلين، وأكدت سميث أن السجن يمثل عبئاً ثقيلاً على الشباب السود، لأنه "لا يمكن على الإطلاق محو ذلك من سجلهم".