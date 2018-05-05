115.8 مليار دولار سوق الفنادق الفخمة العالمي في 2025

توقع تقرير أن يصل حجم سوق الفنادق الفخمة العالمي إلى 115.80 مليار دولار بحلول عام 2025. وقال التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث «جراند فيو»: إن السوق سجل نموا على أساس سنوي تراكمي 4.3% خلال فترة التوقع بحسب صحيفة البيان الإماراتية .

ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير خلال فترة التوقعات نتيجة لزيادة القوة الشرائية للمستهلكين، وارتفاع عدد السياح الدوليين، والمحليين في رحلات العمل أو الترفيه.

وأشار التقرير الذي نشره موقع «أي تيربو نيوز» إلى أن المسافرين الذين ينشدون الإجازات الفخمة، يبحثون بشكل أساسي عن الراحة وجودة الخدمات، فيما تشكل الأسعار الفندقية شيئاً ثانوياً في اعتبارهم.

وتركز الشركات في سبيل المنافسة في سوق الفنادق الفاخرة، على تقديم تجارب فريدة للعملاء من خلال الاستثمار في البنية التحتية والأجهزة المتقدمة تكنولوجياً. كما يُعدّ بناء علاقات مع العملاء من خلال توسيع أعلى درجات الضيافة وجهاً رئيسياً من أوجه التركيز.

ويقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق بدمج أنظمة التحكم في الغرف من خلال منصة إنترنت الأشياء. ونتيجة لذلك، يمكن للضيوف التحكم في التبريد والتدفئة والإضاءة في غرفهم لاسلكياً من خلال التطبيقات المحمولة.

علاوة على ذلك، زادت عمليات حجز الفنادق المبسطة الطلب في السنوات الأخيرة، حيث يتم استكمال حجوزات الفنادق عبر الإنترنت بمعلومات متاحة بسهولة في شكل صور ومقاطع فيديو للفنادق، إلى جانب ملاحظات العملاء.