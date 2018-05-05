مليار ريال حجم صادرات المملكة من الأسماك والروبيان خلال 2017

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حجم صادرات مشروعات الاستزراع السمكي التي تنتجها، حيث تجاوزت الصادرات 37 ألف طن, وتقدر قيمتها بنحو مليار ريال . وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن قارة آسيا تصدرت استيراد الاستزراع السمكي من المملكة بحوالي 35 ألف طن تلاها دول أوروبا ثم الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية . وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات يجسد أحد مخرجات برنامج التحول الوطني 2020 من خلال استراتيجية الوزارة الهادفة لرفع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020.