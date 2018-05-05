مجلس إدارة تكتل إتقان يعلن غدًا الأحد بدء المزاد العلني الثاني لأملاك " معن الصانع "

تشهد مدينة الخبر غدًا الأحد انطلاق أكبر مزاد علني على الرخام والسيراميك والأثاث ، وهو المزاد الثاني من مزادات أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية ، والذي تشرف عليه محكمة التنفيذ بالخبر ، و ينفذه مجلس إدارة تكتل إتقان ، وذلك في فندق موفنبيك الخبر ( قاعة المها ) عند الساعة الرابعة عصًرا ويستمر طوال أيام الأسبوع لحين انتهاء الكمية المحددة والمعروضة للبيع . وقال مجلس إدارة تكتل إتقان بأنَّ المزاد الثاني والذي يعد من المزادات الضخمة قد تم تخصيصه لبيع أكثر من 3مليون متر مربع من أجود أنواع الرخام ( ألواح وصناديق )والسيراميك بمقاسات وأشكال متنوعة ، إضافة إلى محتويات أكثر من ( 51 ) مستودعتضم" منقولات " تشملتجهيزات منزلية ومكتبية ، و أثاث منزلي ومكتبي وسجاد وديكورات ، وتحف ، وأجهزة كهربائية ، وأدوات مطبخ ، وأدوات صحية ، وقرطاسية ، وقطع غيار سيارات ، ومواد بناء، ومكيفات مركزية ، وقطع غيار للتكييف ، ومضخات مياه ، وسلالم كهربائية ، وغيرها . وأوضح مجلس إدارة تكتل إتقان بأنَّ دائرة التنفيذ المشتركة بمحكمة التنفيذ في الخبر قد اطلعت على كافة الاستعدادات لتنفيذ هذا المزاد ؛ حيث أشرفت على كافة أعمال تجهيز القاعة المعدة للمزاد وآليات البيع المعتمدة من خلال المجموعات المصنفة ، وأضاف التكتل بأنّ عددًا كبيرًا من الراغبين في المزايدة قد تقدم خلال الأيام الماضية بطلبات الدخول للمزاد وتقدموا بـ ( شيكات الدخول ) والتي يستمر تقديمها حتى بداية المزاد غدا في القاعة المخصصة لذلك بفندق الموفنبيك الخبر ، و بناءً على بيانات التسجيل والشيكات فمن المتوقع أن يشهد المزاد مشاركة عدد كبير من الشركات المؤسسات والمستثمرين المحليين والخليجيين الذين لديهم أنشطة تجارية ذات علاقة ، إضافة إلى العديد من شركات الرخام والسيراميك وأصحاب الفنادق والمشاريع المنزلية والصناعية والمكتبية منْ مُختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأفراد . وقد أتيحت الفرصة للمسجلين الذي أثبتوا الملاءة المالية للتكتل وسجلوا رغبتهم في الدخول لمعاينة المعروضات بمركز سعد الصناعي بالدمام طريق الأحساء – بقيق العام، حيث تمكنوا من مراجعة المحتويات وكمياتها وإقرارهم على ذلك ،وسيتم غدا فتح المظاريف وإطلاق المزايدة العلنية وفقًا لأحكام التنفيذ . من جهة أخرى رأى كثير ممن زاروا الموقع بأن المستودعات بمحتوياتها تعد فرصة استثمارية كبرى تناسب جميع المستويات من المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع، حيث التنوع في المعروضات وفرص الاستثمار بها. الجدير بالذكر بأنَّ محكمة التنفيذ بالخبر أسندت في وقت مبكر من هذا العام مهام تتبع وحصر وحراسة وبيع موجودات معن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية إلى تكتل " إتقان " والذي تقوده شركة إتقان العقارية ويضم في عضويته نخبة من مكاتب المحاماة والمحاسبة القانونية، وقد نجح تكتل إتقان في تنظيم المزاد الأول الذي أقيم بالمنطقة الشرقية في الثامن عشر من مارس الماضي و استمر لمدة سبعة أيام حيث تم خلالها بيع أكثر من 1142 سيارات وشاحنات وحافلات ومقطورات ورافعات ومعدات ثقيلة تشمل صهاريج لنقل الوقود والمياه والصرف الصحي، مولدات ومحولات كهربائية، مكائن وآليات متعددة، "كرينات" لكل الأعمال الإنشائية، معدات إنشائية، مجموعة "شياول" متنوعة، حفارات، مجموعة رافعات شوكية إضافة لعديد من المعدات الثقيلة الأخرى , بقيمة 50 مليون ريال , وشهد اقبالاً كبيراً تجاوز 13.8 ألف مستثمر.