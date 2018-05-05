رئيس شركة إيرفرانس-كيه إل ام يستقيل بعد رفض العاملين اتفاقا بشأن الرواتب

أعلن جون مارك جانيلاك، رئيس مجلس إدارة شركة إير فرانس-كيه إل ام للخطوط الجوية، استقالته بعد رفض العاملين المضربين اتفاقا بشأن الرواتب بحسب بي بي سي . وقال جانيلاك "أقبل تبعات هذا التصويت وسأقدم استقالتي لمجلس إدارة إير فرانس وكيه إل ام في الأيام المقبلة". وفي تصويت بشأن الأمر قرر 55 في المئة من العاملين رفض الاتفاق. وإير فرانس-كيه إل ام واحدة من أكبر شركات الخطوط الجوية في أوروبا، وشارك موظفوها في سلسلة من الإضرابات في الأسابيع الأخيرة. وكلف الإضراب الشركة الفرنسية الهولندية مئات الملايين من اليورو. وكانت الشركة بالفعل قد خفضت توقعاتها للأرباح والنمو لعام 2018. وكانت شركتا إير فرانس وكيه إل ام قد اندمجتا عام 2004. وتقل الشركتان عشرات الملايين من المسافرين كل عام. وأدت الاصلاحات العمالية التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أدت أيضا إلى إضراب موظفي شركة اس ان سي اف، شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة.