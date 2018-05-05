ما هي أكثر المسارات الجوية إزدحاما في العالم؟

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد دليل الطيران الرسميOGA المختص بشؤون الطيران، أن المسار الجوي الرابط بين العاصمة الماليزية كوالالمبور وسنغافورة يعد الأكثر ازدحاما في العالم.

وتوصلت الدراسة إلى أن حوالي 30537 رحلة جوية استخدمت هذا المسار على مدار سنة في الفترة الممتدة ما بين فبراير 2017 ونهاية فبراير 2018. وقال المعهد إن هذا المسار الجوي يتقدم على مسار الرحلات المتوجهة من هونغ كونغ نحو تايبيه الذي يعتبرالمسار الأكثر إقبالا في أسيا من طرف المسافرين.

وقالت الدراسة أن حوالي 84 رحلة تستخدم هذا المسار الجوي بين ماليزيا وسنغافورة يوميا تقوم بها شركات طيران مختلفة خاصة شركات الطيران الأقل.

أما خارج القارة الأسيوية فاعتبرت الدراسة المسار الجوي الرابط ما بين نيويورك لاغيورديا ومطار تورنتو في كندا يعد الأكثر إزدحاما بحوالي 16956 رحلة في نفس الفترة.