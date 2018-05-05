«جودة الحياة 2020» .. خفض مؤشرات الفساد وطاقة متجددة نسبتها 4 %

حدد برنامج جودة الحياة 2020، عددا من مؤشرات الأداء الرئيسة المملوكة من قبل برامج تحقيق الرؤية الأخرى، سيقوم برصد أدائها لضمان تحقيق المستهدفات، وتم هذا التوافق من خلال عدة اجتماعات مع الجهات المعنية.

وضمن هذه المؤشرات فرص التوظيف، الذي يستهدف زيادة نسبة العاملين من السكان وخفض معدل البطالة إلى 9 في المائة في 2020 وتتبناه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفع توفير فرص توظيف متكافئة "معدل توظيف الإناث" إلى 28 في المائة بدلا من 21 في المائة حاليا.

كما يستهدف البرنامج رفع أداء وسائل النقل العامة، برفع نسبة السيارات التي تعمل بالكهرباء إلى 1.5 في المائة الذي يتبناه المركز السعودي لكفاءة الطاقة علما أنها غير مستخدمة الآن، كما تشمل (توفير الطاقة المستدامة) برفع نسبة الطاقة المتجددة إلى إجمالي الطاقة المستخدمة إلى 4 في المائة بعد أن كانت غير مستخدمة على الإطلاق، وذلك من خلال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وفيما يتعلق بـ "الأمن والبيئة الاجتماعية"، إذ يستهدف البرنامج خفض مؤشر "مكافحة الفساد" في 2020 إلى المركز الـ40، حيث تتبناه وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

ويعد برنامج جودة الحياة 2020 الذي أطلق البارحة الأولى في الرياض، ضمن 12 برنامجا ذات أهمية استراتيجية للمملكة تكمن في تحقيق الأهداف التي تضمنتها "رؤية 2030"، ووجد تفاعلا من المجتمع السعودي في مواقع التواصل الاجتماعي عند إطلاقه.

ويركز البرنامج بشكل أساسي على جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويعنى على وجه التحديد بجانبين ذات أهمية "تطوير نمط حياة الفرد، تحسين جودة الحياة".

ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى عام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار)، ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغا يزيد على 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى عام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) للفترة نفسها من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى عام 2020، ولا يشمل ذلك كل أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، التي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020 تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج 20 في المائة سنويا حتى عام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج 67 في المائة حتى عام 2020، وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى عام 2020 إيجاد ما يزيد على 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار).

ويتمثّل الطموح الأسمى لبرنامج جودة الحياة 2020 في إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة للعيش في العالم مع حلول عام 2030. وفي حين يشير الطموح العام إلى ثلاث مدن في المملكة، فإن هذا البرنامج يسعى في الواقع إلى تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين في كل أرجاء البلاد، بصورة عامة، من خلال تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين.

ويطمح برنامج جودة الحياة 2020 إلى إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. وقد أثبتت الصناعات الإبداعية أنّها من المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. وثمّة فرص عديدة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.

ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في عديد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة. ويتمثل الهدف الرئيس من البرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية، وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية عالية، ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفضا مبدئيا، بما يشجع على دخول القطاع الخاص فيه مستقبلا.

إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار، عبر التأكد من إزالة جميع الحواجز غير المالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، مثل المخاطر التنظيمية، والأطر القانونية، وما إلى ذلك. فيعمل البرنامج على التأكد من تحديث إطار التنظيم والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنطاق البرنامج.

روعي أيضا توفير حزم تحفيز لتعويض الفجوات الربحية في بعض القطاعات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص المشاركة في القطاع الخاص، من خلال تحديد وربط المستثمرين وفرص الاستثمار بنشاطات جميع القطاعات.

وقد تم خلال إعداد البرنامج الاعتماد على مرتكزات أساسية تدعم تحسين البنية التحتية ونمط الحياة مع أخرى ممكّنة للوصول إلى الغاية المرجوة، وهي: "تطوير بنى تحتية قوية في مدن المملكة، تأمين خدمات شاملة للسكان لتلبية احتياجاتهم المعيشية، توفير إطار اجتماعي يمكّن تفاعل المواطنين والمقيمين، تطوير بنية تحتية شاملة تخدم نمط الحياة، توفير خيارات ذات جودة عالية ومتنوعة لنمط الحياة".

وذلك علاوة على "تحفيز الناس على التفاعل وضمان مشاركتهم من خلال أنشطة وفعاليات خاصّة بنمط الحياة والمجتمع كافة، تحديد الإطار التنظيمي المطلوب لتمكين جودة الحياة في كل الفئات، بناء آليات للتمويل تشمل نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والحوافز والاستثمارات العامّة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص".

وأخيرا التواصل مع جميع أصحاب المصلحة (المواطنين، القطاع الخاص، إلخ) لعرض التقدم الذي أحرزه البرنامج في كل الجوانب.

يسعى البرنامج من خلال المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وذلك من خلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة، إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، ما ينعكس إيجابا على شعبية الرياضة في المملكة.

ويعمل البرنامج في هذا الإطار على مئات المواقع اللائقة لممارسة الرياضة، إضافة إلى زيادة معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8 في المائة إلى 55 في المائة، كما يتطلع للمساهمة في تميز الرياضة السعودية عالميا من خلال تجهيز نخبة من الرياضيين في المملكة وتطوير مستوى أدائهم للمشاركة بفاعلية في الألعاب الأولمبية.

وفي إطار الرياضة المدرسية، يعمل البرنامج على تعزيز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، إذ يتطلع البرنامج إلى مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.

ويسهم البرنامج في تطوير وتنويع فرص الترفيه في المملكة، وذلك لتوفير فعاليات منوعة تناسب جميع شرائح المجتمع في مختلف المناطق لتلبية احتياجات السكان.

وللوصول إلى هذا الهدف، يعمل البرنامج على تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي للعب دور محوري في إنشاء المرافق الترفيهية، ويتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، وثلاث مدن ملاه، و16 مركزا للترفيه العائلي مع حلول 2020.

كما يعمل البرنامج على تنمية مساهمة المملكة في الفنون والثقافة، وذلك من خلال تعزيز وتطوير سبعة مجالات ثقافية وفنية (الفنون البصرية، وفنون الأداء، وصناعة الأفلام، والأدب، والشعر، والتصميم، والتراث الوطني)؛ وذلك من خلال التركيز على صقل مواهب الفنانين والهواة، وزيادة وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في مجالي الفنون والثقافة.

ويتطلع البرنامج في هذا السياق نحو إنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة و45 دارا للسينما و16 مسرحا و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020 لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.