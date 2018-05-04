الاتحاد الأوروبي منفتح على اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة

قالت مفوضة التجارة الاوروبية سيسيليا مالمستروم الجمعة ان الاتحاد الأوروبي منفتح على التوصل الى اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة عندما تعفيه تماماً من الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب.

واضافت مالمستروم لفرانس برس ان "اتفاقا محدودا سيكون الأسهل اذا أردنا أن نحقق نتائج سريعاً".

وأضافت "استراتيجيتنا واضحة. لن نفاوض تحت التهديد".

ويأتي تصريحها بعد أن منحت واشنطن أوروبا وحلفاء آخرين مهلة شهر قبل فرض الرسوم الجمركية، الأمر الذي أتاح تفادي حرب تجارية في الوقت الحالي.

كان يفترض ان يبدأ تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم في الأول من ايار/مايو لكن إدارة دونالد ترامب أرجأت ذلك أملاً في الحصول على تنازلات تجارية من الاتحاد الأوروبي.

وقالت مالمستروم ان الاتفاق التجاري مع واشنطن سيكون "مختلفا تماما" عن اتفاق التبادل الحر الطموح عبر الأطلسي الذي تم التخلي عنه بعد تولي ترامب الحكم.

وقالت "انه شيء يمكن ان ندرسه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية على السلع وبعض الفواكه" مستبعدة أن يشمل مكونات حساسة مثل مواءمة التشريعات التنظيمية الصحية الأميركية والأوروبية.

وتابعت ان الاتفاق قد يتطلب بحثاً مطولاً ويحتاج لاجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات، "قد نبدأ بدرس المسألة للحصول على تصور أفضل ولكن بعدها نحتاج الى تفويض من الدول الاعضاء لبدء التفاوض".

وأكدت ان الفكرة يمكن أن يبنى عليها فقط بعد الحصول على اعفاء أميركي تام من الرسوم، موضحة انها على تواصل مع وزير التجارة الاميركي ويلبر روس.

صدرت أوروبا السنة الفائتة ما قيمته 7,7 مليار دولار من الصلب والألمنيوم الى الولايات المتحدة واعدت جملة من الرسوم لفرضها على الواردات الأميركية عملا بالمثل.

وقالت مالمستروم "لدينا لائحة معدة بناء على اتفاق الدول الأعضاء لكن سنرى ان كنا سنستخدمها".

